V zábavním parku u Chlumce se převrátil skákací hrad. Šest dětí je zraněných, z toho jedno vážně

4 jednotky hasičů vyjely dnes odpoledne na základě oznámení o převráceném skákacím hradu do areálu zábavního parku v Chlumci n. C. Hasiči provedli průzkum místa zásahu, ZZS měla v péči celkem šest zraněných dětí. Všechny byly transportovány do nemocnice, jedno vrtulníkem LZS.