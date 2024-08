Chmelaři ze Žatecké oblasti letos očekávají průměrnou sklizeň. Zahájí ji koncem příštího týdne

Ředitel Chmelařského institutu Žatec Josef Patzak letos očekává u odrůdy Žatecký poloraný červeňák dobrou kvalitu. Odrůda Žatecký poloraný červeňák se pěstuje na 82 procentech chmelnic.

Podle předsedy Svazu pěstitelů chmele Luboše Hejdy by letošní úroda mohla být průměrná: „Tak jak jsme viděli krásné porosty, tak myslím, že můžeme očekávat průměrnou nebo lehce nadprůměrnou sklizeň.“

S tím opatrně souhlasí i ředitel hospodářství Stekník Jaroslav Pokorný: „Vypadá to celkem dobře, určitě lépe než v roce 2022, když bylo sucho a nebylo tady nic. Nám teď pomohla velice voda, minulý týden tady napadlo 53 mm srážek a to je voda, která je pro chmelaře strašně podstatná, protože to je před chmelem, a ta hlávka, když má vodu, tak hezky přirůstá, těžkne.“

Loňská úroda byla mírně nadprůměrná, sklidilo se téměř sedm tisíc tun chmele. S podobnými čísly by chmelaři byli spokojeni i letos.

Sklizeň by mohla začít koncem příštího týdne.