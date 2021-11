Do konce listopadu se výrazně neochladí. V nejbližších dnech mohou teploty stoupat nad deset stupňů

Výraznější ochlazení ve srovnání s nynějším počasím zřejmě do Česka až do začátku prosince nedorazí. Přes den se budou teploty pravděpodobně držet nad nulou, tento týden budou dokonce dál stoupat až na více než deset stupňů Celsia. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z týdenní předpovědi ústavu.

Praha 20:13 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít