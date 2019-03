Jarní počasí vyhnalo v Česku teploty ke 20 stupňům, na desetině stanic padly rekordy

Do Česka se po chladnějším víkendu vrátilo nezvykle teplé počasí. Na některých místech během pondělí překračovala denní maxima 19 stupňů. Nejvyšší teplotu naměřili v Čáslavi – a to 20,2 stupně Celsia. Teplotní rekordy pro tento den byly vedle Čáslavi překonány i na dalších 15 ze zhruba 150 stanic, které měří teplotu alespoň tři desítky let.

Praha 18:02 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít