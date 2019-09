Na silnicích letos zahynulo při nehodách 43 chodců, nejméně od roku 1964

Nejvíce dopravních nehod se na silnicích stává kvůli nepozornosti. A to jak ze strany nějakého řidiče, tak chodců, kteří třeba neopatrně přecházejí vozovku. Podle policejních statistik to ale vypadá, že Češi jsou jako chodci na silnicích opatrnější než dřív. Za prvních osm měsíců letošního roku jich totiž při nehodách zemřelo 43 – to je historicky nejméně od roku 1964, kdy se statistiky zavedly. Praha 12:21 20. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chodci a reflexní prvky (ilustrační foto) | Foto: licence Creative Commons Attribution 2.5 Generic, mrjorgen

Na rušné křižovatce v Praze 4 natáčel Radiožurnál s dopravním expertem Igorem Sirotou. „To náhlé vstoupení do vozovky, ať už na přechodu, nebo mimo něj, je nejčastější příčinou všech úmrtí,“ varuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.

Optimismus není zatím na místě. „Z celkového pohledu na prvním místě jsou počty mrtvých při nehodách automobil s automobilem, na druhém místě to je náraz do pevné překážky a už na třetím místě jsou to chodci, to znamená, že hovořit o tom, že by ta situace byla úplně dobrá, hovořit nelze,“ poukazuje Sirota.

Reflexní prvky

Šéf Besip Tomáš Neřold přisuzuje náhlý pokles tragických nehod chodců bezpečnostním akcím, které Besip věnuje právě jim. „Ale nelze to vysvětlit jenom našimi kampaněmi. To určitě ne. Jsou tu také vozidla, která jsou vybavena nejmodernějšími prvky detekce chodce,“ říká.

Podle Besip se statistika snížila i díky reflexním prvkům, které musí Češi nosit ze zákona, mimo obec za snížené viditelnosti, už přes tři roky.

„Ve městech nám počty obětí, kvůli tomu, že chodec nebyl vidět, neklesají. Takže tam je potřeba lidem doporučit, aby reflexní prvky nosili. I když není ta páska zrovna moc vzhledná, může ale životy zachránit,“ domnívá se Tomáš Neřold.

Ministerstvo dopravy ale žádné změny v zákoně neplánuje. Besip upozorňuje, že nadcházející podzim a zima je pro chodce nejrizikovější období. Zkracuje se den a snižuje se viditelnost. To se pravidelně odráží i na posledních policejních statistikách. Podle nich od 1. do 19. září zemřelo na českých silnicích 9 chodců.