Chodci na Plzeňsku zavinili skoro polovinu nehod, kterých se účastnili. Policie jich zde letos řešila už 108
Přes tři tisíce dopravních nehod zatím letos řešili policisté v Plzeňském kraji. Podle aktuálních statistik se celkem 108 z nich účastnili chodci. Právě oni jsou těmi nejzranitelnějšími v ulicích a na silnicích. V necelé polovině případů přitom za nehodu mohli přímo chodci sami. „Chodci by neměli zapomínat, že na přechodu nemají absolutní přednost. O svou pozornost by se neměli dělit,“ říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
Za letošní rok se mezi lednem a srpnem v Plzeňském kraji stalo celkem 3027 nehod. Vyplývá to ze statistik zdejších policistů. Dopravních nehod s účastí chodce, bez ohledu na věk, bylo v tomto období 108, přičemž ve 27 těchto případech figurovalo dítě. Chodci pak zavinili 48 nehod, děti to byly v devatenácti případech.
00:00 / 00:00
Policisté v Plzeňském kraji letos zasahovali už u 108 nehod s chodci. Šest případů bylo smrtelných
Oproti stejnému období loňského roku se tedy celková účast chodců u dopravních nehod snížila o deset případů, u zaviněných nehod šlo pak o šest případů. Následkem těchto dopravních nehod utrpělo 95 chodců lehká a sedm chodců těžká zranění. V šesti případech došlo k úmrtí chodce.
Nejčastější jsou srážky aut a chodců přímo ve městě Plzeň, kde v uvedeném období došlo celkem k 1175 nehodám, říká policejní mluvčí Iva Vršecká. Došlo zde celkem k 58 dopravním nehodám s chodci, opět bez ohledu na věk. Na patnácti nehodách z toho se pak podílelo dítě.
Při nehodách na silnicích v Česku zemřelo během prázdnin 96 lidí. Je to nejvíc obětí od roku 2021
Číst článek
Jak nehodám předcházet
Je třeba soustředit se na prevenci. „Z pohledu řidičů je důležité se řádně věnovat řízení, dodržovat stanovenou rychlost, respektovat dopravní značení a také předvídat,“ říká mluvčí krajské policie. „Nemohu opomenout, že řidiči by neměli sedat za volant unavení nebo dokonce pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,“ dodává.
Co se týče chodců, neměli by podle policistů zapomínat, že na přechodu pro chodce nemají absolutní přednost a nesmí tedy vstupovat do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo. S tímto také souvisí chůze na červený signál, který by měli všichni chodci respektovat.
„Velice důležité také je, aby pamatovali na pravidlo ‚vidět a být viděn‘ a za snížené viditelnosti používali reflexní prvky. Ráda bych také zmínila, že i chodci by měli sledovat aktuální situaci v provozu a nedělit se o svou pozornost například s mobilním telefonem nebo posloucháním hudby ve sluchátkách,“ doplňuje mluvčí.