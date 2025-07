‚Chodí na schůze, jen když jsou volby.‘ Ostravská SOCDEM chce Zaorálkův přestup do jiné organizace

U Hustopečí se znovu prodloužil stav nebezpečí. Podle Hladíka je třeba odklidit ještě přes polovinu znečištění

Stav nebezpečí má platit do 25. srpna. Předpokládá, že ho vláda ještě jednou či víckrát prodlouží. Maximum znečištění by se podle Hladíka mělo odklidit do listopadu.