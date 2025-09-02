Chomutov má nového primátora, současná koalice je ale podle něj nestabilní
Primátorem Chomutova zvolili zastupitelé města dosavadního náměstka primátora Milana Märce z hnutí Nový Sever. Prvním náměstkem se stal jeho stranický kolega Martin Bocian. Druhým náměstkem zůstává nezařazený Pavel Tůma. Informoval o tom Český rozhlas Sever.
Milan Märc z hnutí Nový Sever chce stabilizovat politickou situaci ve městě.
Opoziční zastupitel Marian Bystroň z hnutí ProChomutov řekl, že pozvánku do koalice hnutí odmítlo. „My jsme odpověděli, že ano, ale za podmínky, že v tom nebudou trestně stíhaní a že v tom nebudou extremistické strany,“ vysvětluje Bystroň.
Bystroň měl na mysli bývalého primátora a teď nezařazeného zastupitele Marka Hrabáče, stíhaného v korupční kauze a druhého náměstka primátora Pavla Tůmu ze strany PRO, který kandiduje ve sněmovních volbách na kandidátce SPD.
Milan Märc vyvolal hlasování o odvolání Tůmy z postu druhého náměstka primátora. To ale nepodpořili zastupitelé SPD i někteří zastupitelé Nového Severu nebo hunutí STAN. Hlasovali proti odvolání Tůmy nebo se hlasování zdrželi.
Primátor Milan Märc následně řekl, že si neumí do budoucna spolupráci s Pavlem Tůmou ve funkci náměstka představit. Vyřešit by se to podle jeho slov mělo na listopadovém jednání zastupitelstva.