Chomutovský soudce přijal 80 000 korun od advokáta, aby osvobodil jeho klienta. Oběma teď hrozí věžení

Státní zástupce obžaloval chomutovského soudce Ivana Nováka a advokáta Josefa Douchu za korupci a zneužití pravomoci. Informaci potvrdil lounský státní zástupce Radim Dragoun, který případ dozoruje. Novák měl od Douchy dostat úplatek 80 000 korun. Místně příslušným soudem, který by měl případ řešit, je Okresní soud v Chomutově. Novákovi hrozí až deset let vězení, Douchovi až šest let.

Chomutov 15:04 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít