Obce hledají nové způsoby financování rozpočtu. Zastupitelé Chomutova schválili návrat kasin

Pandemie koronaviru ztenčila rozpočty měst a dalších samospráv. Přitížit by jim navíc mohl daňový balíček pro rok 2021, který schválili poslanci a který ještě půjde do Senátu. Města proto hledají cesty, jak zalepit vzniklé díry. Zastupitelé Chomutova se rozhodli pro návrat kasin, ze kterých si slibují zisk až 30 milionů. „Nakonec jsme z ekonomických důvodů rozhodli takto," řekl serveru iROZHLAS.cz náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever). Chomutov 11:33 29. listopadu 2020

Už před hlasováním vystoupil proti vyhlášce senátor za Chomutovsko Přemysl Rabas (Senátor 21). V otevřeném dopise zastupitele vyzval, aby zamezili návratu hazardních provozoven na území města a upozornil na rizika zvýšení kriminality nebo zadlužení.

Také slíbil, že se v rámci Senátu pokusí prosadit změny v daňovém balíčku, aby výrazně neochuzoval samosprávy nebo pomoc při čerpání z fondů Evropské unie.

V úterý dalo město kasinům zelenou. S přijetím vyhlášky souhlasilo 19 z 35 zastupitelů, jeden se zdržel. Podniky se musí nacházet pouze mimo centrum města a sídliště.

Dalším preventivním krokem má být již existující registr hráčů, kde jsou lidé pobírající dávky nebo lidé v insolvenci. V registru ale nikdo nezjistí, jestli je člověk v exekuci. „Podle našich informací to bude brzy napraveno a lidé v exekuci by se do registru hráčů měli dostat. Je důležité, aby do kasina neměli přístup,“ komentuje situaci náměstek Milan Märc.

Investice počkají

Vedení města doufá, že získá částku potřebnou k vyrovnání svého rozpočtu. Opozice ale tvrdí, že by magistrát měl omezit dotace nebo odložit investice. „Spolky musí pochopit, že nedostanou stejné příspěvky jako když byl blahobyt. Revitalizace parku nebo výstavba dopravního hřiště také může počkat,“ říká opoziční zastupitel města Dan Černý (PRO Chomutov).

Doplňuje, že na podobných bodech se dají ušetřit desitimiliony, což rozpočtu aktuálně pomůže. „Situace je ale špatná i bez daňového balíčku. Město se musí vyrovnat s tím, že v okamžiku, kdy není dostatek zdrojů, je třeba činit nepopulární rozhodnutí. Musíme to období přežít, než se situace zlepší,“ poznamenává pro iROZHLAS.cz.

Náměstek Märc ale tvrdí, že už se více škrtat nedá. Ke krácení došlo právě u investic a příspěvků organizacím. „Opozice má svou pravdu v tom, že škrty mohly být ještě větší. Ale podle mého názoru by to bylo velice komplikované. Některé činnosti by to nejen omezilo, ale přímo zlikvidovalo.“

Černý také upozorňuje na to, že získat z provozu kasin slibovaných 30 milionů je nemožné. „Je to nesmysl. Kasina se neotevřou hned v lednu a jejich výnos nemůže být takový,“ myslí si. „Kdyby vydělali těch 30 milionů, znamená to, že Chomutováci by do těch automatů museli naházet 130 milionů. Všechno jsou to peníze, o které bychom připravili naše obyvatele.“

Podle Märce zatím žádný zájemce není. „Částku jsme získali propočtem. Jestli je správná nebo ne, v tuto chvíli nedokážu říct. Počítáme s mnoha neznámými, je to jen odhad. Kdy by mohlo být nějaké kasino otevřeno, si netroufám odhadnout.“

Sousedům to funguje

Jedním z argumentů vládnoucí koalice je situace v sousedním městě Otvice, kde kasino již funguje. „Vynáší necelé tři miliony. Takže si nemyslím, že by se v tom chomutovském, kdyby se otevřelo, protočilo desetinásobně větší množství peněz,“ míní Černý.

„Zjišťovali jsme si od policie, jestli je v souvislosti s kasinem v Otvicích zvýšená kriminalita a zjistili jsme, že ne. Podmínky jsou nastavené jinak a jsou mnohem přísnější, než byly dříve,“ oponuje Märc.

Před přijetím vyhlášky město prý situaci konzultovalo s různými odborníky. Černý ale stále pochybuje o bezpečnosti obyvatel. „Nemám iluze, že chomutovští manažeři by chodili ‚relaxovat‘ u blikajících bedýnek. Návštěvníci budou ti méně majetní, kteří doufají, že svůj drobný peníz znásobí,“ tvrdí.

Senátor Přemysl Rabas považuje chomutovskou situaci za ukázku následků krácení samosprávních financí. „Mám do senátních rozprav silný argument. Čerstvý příklad z Chomutova ukazuje, k čemu takový propad obecních příjmů může vést. Tedy k obhajování rozhodnutí, která ve výsledku přinesou víc škody a nákladů než užitku,“ komentoval situaci Rabas na svém facebooku.

Podobně vidí situaci i opoziční zastupitel Dan Černý. „Situace je vážně špatná. Musíme „poděkovat“ naším poslancům, že schválili to, co schválili. Doufejme, že Senát jim to vrátí, oni to přehodnotí a přijde balíček, který neudělá takový zářez do rozpočtu,“ doufá Černý. Milan Märc se obává aktuální nejistoty. „Ten daňový balíček je nejasný. Informace, že vláda bude výpadek řešit kompenzací je pro nás příznivá, ale v tuto chvíli nemáme nic zaručeno.“

Daňová solidarita

Podle Märce by Chomutovu pomohla stabilita a obeznámenost s přesnou podobou daňových zátěží. Sám zastává názor, že Ústecký kraj by jako dlouhodobě znevýhodněný region měl mít nárok na zvláštní přístup. „Stát by nás měl podporovat například v podobě daňové solidarity, jako mají v Německu,“ uvádí. Podobně zatížené regiony dostávají v sousední zemi na daních více než ty stabilní. „Věřím, že by to region kultivovalo a pozvedlo a nepřišla by do úvahy žádná vyhláška ohledně kasin,“ uzavírá.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na středeční tiskové konference shrnul, že při schválení nového daňového balíčku by obce přišly v průměru o 20 miliard ročně. Navrhl proto obcím dvouletou kompenzaci v podobě příspěvku až 15 miliard za rok.