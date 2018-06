Přehled tisku: Chorvatsko jako oblíbená destinace Číňanů, letní kina i internetové lži dětí

V sobotních novinách se dočtete například o popularitě Chorvatska u čínských turistů. Tématu se věnují Lidové noviny. Mladá fronta DNES zase píše o dětech, které si na internetu vymýšlí osobní údaje a přidávají si léta, aby se snáze dostaly na sociální sítě. Víc v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:58 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatsko | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Mladá fronta DNES

Děti se na internetu dělají staršími a vymýšlí si osobní údaje, to je sobotní téma pro Mladou frontu DNES. Nejčastějším důvodem pro lhaní je, aby se děti snáze dostaly na sociální sítě nebo mohly hrát online hry. Průzkum vznikl poté, co vláda v březnu navrhla, aby děti do 15 let musely mít ke zřízení účtu na Facebooku souhlas rodičů. Konkrétně lhaly při zakládání profilu tři z pěti dětí. Vyplývá to z průzkumu České rady dětí a mládeže, který deník cituje.

Deník

Letní kina zahajují hlavní část sezony. Sledování novinek z multiplexů, klasických snímků i alternativních filmů venku je stále populárnější. Nejčastěji fungují letní kina na dvorcích nebo v parcích, existuje ale možnost sledovat filmy i na pražských střechách, jak píše Deník.

Lidové noviny

Jadran objevili čínští turisté, hoteliéři můžou zdražit, tak zní titulek Lidových novin. Chorvatské moře ročně navštíví přes 800 tisíc Čechů. Oproti tomu Číňanů bylo loni v Chorvatsku pouze okolo 160 tisíc. I přesto šlo o rekordní číslo a letos se očekává další růst. V globálním měřítku tvoří čínští turisté víc než pětinu světové klientely. Chorvatská vláda jim proto chce návštěvu usnadnit, vydala prvních 16 licencí pro čínské průvodce. Ti tak budou moct své krajany provádět v mateřštině. To bylo podle chorvatských zákonů možné jen u zemí, které jsou členy Evropské unie. Záhřeb zároveň vyjednává i přímé letecké spojení s Čínou, které zatím chybí.

Právo

Policie opět vyslýchala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Poprvé ale byl na služebně v roli obviněného. Informuje o tom deník Právo s odvoláním na své zdroje. Stalo se tak pět měsíců poté, co ho sněmovna opět vydala pro podezření z dotačního podvodu. Policie vyslechla také Babišovu manželku Moniku a dceru Adrianu Bobekovou. Všichni jsou společně s Babišovým synem a švagrem v případě Čapího hnízda také obviněni.