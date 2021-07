,Chorvatsko už se opakovat nebude, informovat budeme dva dny předem,‘ slibuje náměstek Martin Smolek

Dovolená v Chorvatsku se pro Čechy znenadání zkomplikovala. Pro vstup do země je od čtvrteční půlnoci nutné prokázat se očkovací průkazem, negativním testem nebo důkazem o prodělaném onemocnění. Proč Chorvatská vláda nečekaně zkomplikovala cestu českých turistů na Jadran vysvětlil pro Radiožurnál náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Praha 17:36 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro vstup do Chorvatska je od čtvrteční půlnoci nutné prokázat se očkovací průkazem, negativním testem nebo důkazem o prodělaném onemocnění. | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

Od poloviny června byly cesty do Chorvatska pro Čechy bez omezení. Česko stále patří mezi zelené země s nízkým rizikem nákazy. Znáte důvody proč Chorvati tak narychlo změnili podmínky?

Ne neznám, doteď se nám je nepodařilo zjistit. Myslím, že to souvisí s tím, že nabylo účinnosti nařízení o covid pasu a tím pádem prostě Chorvatská vláda včera večer dospěla k tomu, že se vrátí ke stavu před 18. červnem. Patrně s ohledem na šířící se deltu o něco málo zpřísnili pravidla. Chorvaté se tak se vrací ke stavu před 18. červnem, kdy bude potřeba buď test, nebo provedené očkování 21 dní po první dávce.

Zpřísnili to stejně tak pro další země nebo jen pro Českou republiku?

Ano. Zpřísnění platí pro celou Evropu.

Nebyli jste informováni o tom, že se Chorvatsko chystá něco takového udělat?

Nebyli. My jsme prosili chorvatskou stranu, aby nás včas informovala, už když došlo k zařazení České republiky do zelené barvy. Policisté na hranicích po nás automaticky, bez toho aniž by kohokoliv informovali, přestali požadovat jakékoliv důkazy o provedeném očkování nebo prodělaném covidu.

Důležité ovšem je, že se nám dnes ráno podařilo s chorvatskou stranou vyjednat, že nebude ještě dneska vyžadovat nic při vstupu do Chorvatska na hranicích. Pravidlo se začne reálně uplatňovat až zítra. Pokud by se kdokoliv z cestovatelů dostal v tomto ohledu do potíží, tak prosím, ať kontaktuje českou ambasádu v Záhřebu.

Co mají očekávat lidé, kteří jsou v současné chvíli na cestě bez covid pasu, potvrzení o očkování nebo testu na hranicí?

Není třeba vůbec nic. Každý hraniční přechod v Chorvatsku dostal dnes ráno instrukci od chorvatské policie, že nemají nic vyžadovat. Je třeba se připravit, že od zítřka budou vyžadovat covid pas či jiný důkaz o testování, očkování nebo prodělaném covidu.

Znamená to tedy, že turisté mají počítat s tím, že k nečekaným změnám může docházet nebo je mezi členy evropské unie nastavena určitá forma komunikace, aby si podobné informace předávali s rozumným předstihem?

To rozumná forma komunikace doteď chyběla. Chápu, že to je velmi nepříjemné. Zvláště proto, že dnes začaly prázdniny a řada Čechů zamířila do Chorvatska. Dnes nově vchází v platnost unijní předpis, který zavádí povinnost informovat jiné členské stát o zpřísnění pravidel pro cestování 48 hodin předem a 24 hodin předem veřejnost. K podobným situacím jako dnes v Chorvatsku už by nemělo docházet. To, co se stalo v Chorvatsku, souvisí s tím, že nařízení nabylo účinnosti dneska o půlnoci. V podobný okamžik publikovalo chorvatské ministerstvo vnitra to změněné pravidlo a časově to kolidovalo.

Dnes začíná platit takzvaný covid pas, pomocí kterého se dá prokázat, že lidé mají platné testy, očkování nebo prodělali nemoc. Jak a kde se k němu mohou lidé, kteří už jsou například na cestě dostat?

Každý, kdo má chytrý telefon, si může jednoduše stáhnout takzvanou mobilní aplikaci Tečka, kde si mohou mít lidé certifikát o očkování, testu či prodělaném onemocnění uložit.

České ministerstvo zdravotnictví zařadilo od čtvrtka do černé kategorie s extrémním rizikem nákazy Rusko. Od začátku příštího týdne k němu přibyde i Tunisko, bude se rozhodovat o Egyptu. Dávali jste k rozhodnutí ministerstvu zdravotnictví nějaké podklady nebo doporučení?

Včera jsme na toto téma vedli dlouhou diskuzi, která dneska bude pokračovat na vládě. Uvědomujeme si, že to je nepříjemné jak pro české turisty a cestovní kanceláře, tak pro jednotlivé země. Na druhou stranu je pravda, že z rezortů teď bohužel pocházela řada záchytů mutace delta. To je důvodem uzavření, a proto se teď diskutuje i o Egyptě. Damoklův meč visí i nad Velkou Británií. Možná není ani tak důležitá situace v celé zemi, ale právě v rezortech se Češi potkávají s Rusy a Brity. Lidé si pak vozí nákazu do Česka zpět z dovolené.