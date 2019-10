Týrání zvířat v okolí si všímá stále více lidí. Veterináři letos prošetřili 350 případů

Zátah na chovatelku psů ze Zlatých Hor na Jesenicku, kopání do krav na jatkách na Benešovsku. To jsou dva nedávné případy týrání zvířat, na které upozornila média. Jako první si ale špatné péče o zvířata nejčastěji všímají běžní lidé. Potvrzuje to i Státní veterinární správa, která eviduje rostoucí počet hlášení. Brzy budou mít kontroloři v rukou i nový zákon: sněmovna totiž nedávno zpřísnila pravidla pro chov psů.

