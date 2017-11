Chovanec: Babiš je nový Fico, neměli jsme ho vyhazovat. ČSSD bude mít vedení sebevrahů

„Vyhození Andreje Babiše z vlády a kauza lithium, která nám vzala dvě až tři procenta hlasů,“ vypočítává v rozhovoru pro Hospodářské noviny Milan Chovanec chyby, které podle něj vedly k volebnímu debaklu sociální demokracie. Úřadující předseda strany přiznává, že je čeká těžký čas, po který bude mít ČSSD v čele takzvané vedení sebevrahů. Praha 10:45 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Sociální demokracie získala v říjnových parlamentních volbách 7,3 procenta hlasů. Oproti dřívějším 50 poslancům tak ztratila ve sněmovně 35 křesel. Strana se teď po volební katastrofě, jak Chovanec výsledek voleb nazývá, přesune do opozice.

„To, že jsme nebyli schopni prodat svou práci, špatně jsme komunikovali s veřejností. Neuchopili jsme některá klíčová témata, například velmi silné téma podpory rodin s dětmi,“ popisuje Chovanec v rozhovoru důvody neúspěchu ČSSD. Pro končící vládu má ale i slova chvály: „Byli jsme výborní správci země, Bohuslav Sobotka bude optikou doby historicky hodnocený jako velmi úspěšný premiér a tato doba jako jedna z nejlepších pro Českou republiku.“

Podle Chovance dnes lidé chtějí ve vládě nového Fica (myslí se tím slovenský premiér Robert Fico, pozn. red.). „Ale bohužel, novým Ficem se stal Andrej Babiš,“ říká pro Hospodářské noviny dosluhující ministr vnitra.

'Babiš běhal po republice a dělal ze sebe mučedníka'

Co se týče odchodu Babiše z vlády kvůli aféře s korunovými dluhopisy, Chovanec věří, že strana udělala chybu, když nenavrhla předčasné volby. „Místo toho, abychom v této chvíli vyzvali další strany k jednání o předčasných volbách, tak jsme si šli znovu sednout do Strakovy akademie. To byla strašlivá politická chyba. Andrej Babiš mezitím běhal po celé republice a dělal ze sebe mučedníka,“ říká Chovanec.

Podle Chovance byl chybou i vznik takzvaného triumvirátu poté, co se premiér Sobotka v červnu vzdal místa v čele strany i postu celostátního volebního lídra. Chovanec jako první místopředseda ČSSD tímto krokem převzal vedení strany a Lubomír Zaorálek se stal volebním lídrem.

Budoucnost sociální demokracie nevidí Chovanec moc pozitivně. Strana je podle něj v krizi a nikdo zatím nenavrhl, jak ji z ní dostat. „Bude to vedení sebevrahů. Je velká otázka, jestli bude schopné vylepšit stav strany. Nikdo se do vedení nehlásí,“ dodává Chovanec na adresu zatím neznámého vedení ČSSD. Podobně pesimisticky vidí i znovuzískávání voličů.