Chovanec netrvá na vládním křesle. ČSSD podle něj potřebuje v čele krizového manažera

Úřadující šéf Milan Chovanec kandiduje na předsedu ČSSD, protože se podle něj nenašla jiná silná, rozhodná a sjednocující osobnost, která by stranu vedla. Chovanec to uvedl v pátek v dopisu rozeslaném straníkům. Ambici zasednout v příští vládě Chovanec nemá, chce působit v sídle strany Lidovém domě a pracovat na tom, aby se do ČSSD vrátil zpět život. Sociální demokracie by se měla podle něj programově otočit ostře doleva.

