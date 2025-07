Chovatel musí zajistit zvířatům při převozu ve velkých vedrech vodu a pohodu, říká šéf veterinářů

Veterinární správa kvůli vysokým teplotám zpřísňuje pravidla pro silniční transport zvířat. Při teplotách nad 30 stupňů je možno je přes osm hodin převážet jen ve vozidlech s klimatizací nebo je přepravovat v noci. „Pokud někdo přepravuje zvířata přes den, musí zabezpečit dostatek vody a měl by se vyvarovat tomu, aby jel přes místa, kde hrozí kolony,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ústřední ředitel Státní veterinární zprávy Zbyněk Semerád. Rozhovor Praha 20:23 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chovatel musí zabezpečit cestu, aby nedošlo k přehřátí zvířat a neonemocněla nebo neuhynula, říká Semerád (ilustrační foto) | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste zpřísnili pravidla pro transport zvířat, ta ale platí pro cesty delší než osm hodin. Já si nedovedu představit, že zvířata vydrží třeba šest hodin cestovat bez klimatizace v nacpaném nákladním voze při teplotě nad 30 stupňů. Jak je to při kratších cestách?

Pravidla se týkají odbalování zásilek zejména do zahraničí. To znamená, že v současné době nad osm hodin žádná vozidla neodbavujeme se zvířaty, ale požadavek zabezpečit „pohodu“ zvířat platí bez ohledu na to, jestli jede vozidlo hodinu nebo do osmi hodin.

Ale do zahraničí se jezdí kratší cesty zejména na jatky a tam se odváží zvířata zejména v noci, kdy návoz končí třeba ráno v pět až šest hodin. Takže tady nebývají problémy.

Ale samozřejmě, pokud někdo přepravuje zvířata přes den, musí zabezpečit dostatek vody, zabezpečit napájení a měl by se vyvarovat tomu, aby jel přes místa, kde hrozí kolony a podobně, protože u vozidel do osmi hodin není třeba ani klimatizace a proto se může stát, že u zvířat dojde k přehřátí, mohou mít zdravotní problémy nebo by mohlo dojít i k úhynu.

Podle pravidel tedy pokud někdo veze ve 35 stupních zvířata pět hodin po České republice bez klimatizace, není to proti pravidlům?

Není to v rozporu s legislativou, protože na to platí nařízení 1 z roku 2005, ale posuzuje se zdravotní stav zvířat, jak v chovu nebo na jatkách a pokud by se zjistilo, že byla zvířata, řekněme, vyčerpána, onemocněla nebo uhynula, je to v rozporu s legislativou, protože na to platí obecná pravidla.

Není to přesně stanoveno v legislativě, ale i tak musí chovatel zabezpečit cestu, aby nedošlo k přehřátí zvířat a neonemocněla nebo neuhynula.

Dozor a kontroly

Jak se na něco takového dá přijít? Provádíte nějaké namátkové kontroly nebo na to spíš někdo upozorní?

Co se týče jatek, na těch větších máme takzvaný stálý veterinární dozor, kdy jsou veterinární lékaři nebo veterinární technici přítomni při porážce.

V případě přemístění do chovu by to bylo o tom, že nás na to někdo upozorní. Spolupracujeme i s policií, pokud při své kontrole zjistila nějaký takový kamion, museli bychom to neprodleně řešit.

Co musejí dodržovat chovatelé, kteří mají zvířata v uzavřených prostorách, ve stájích, kravínech nebo vepřincích? Tam se teploty mohou bez klimatizace taky snadno dostat nad 50 stupňů.

Pokud už se teploty dostanou nad 50 stupňů, je to velice kritické. Jsou to samozřejmě objekty, které nelze odvětrat. Proto musí mít dostatečnou kapacitu klimatizace a zejména je potřeba, aby měly náhradní zdroj, který je také předepsán legislativou. Při výpadku energie tam musí být nějaký generátor.

Ale je důležité, aby se chovatelé podívali na ten generátor a odzkoušeli, jestli je funkční. To je i předmětem častějších kontrol inspektorů veterinární zprávy, aby měli třeba, když je na naftu dostatek nafty, aby byl odzkoušený generátor.

Ale u nových stájí je to propojeno s elektronikou a znám třeba i stáje nebo haly, kde ještě před bouřkou přejdou právě na generátor, aby se nestalo, že náhle vypadne elektřina.