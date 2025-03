Chovatelé u hranic se Slovenskem kvůli SLAK nepřijímají návštěvy, zvířata izolují

Chovatelé dobytka u hranic se Slovenskem se zavřeli do dobrovolné izolace. Obávají se rozšíření nákazy slintavkou a kulhavkou (SLAK) ze Slovenska. Do stájí nepouštějí nikoho, kdo tam nepracuje, a důsledně dezinfikují. Někteří ale svá zvířata nemají kam schovat. Třeba pár kilometrů od Třince se ovce na kopcích pasou volně. Třinec 22:21 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chovatelé prosí turisty, aby se od mláďat drželi dál a nekrmili je | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Roman Cieslar chová shetlandské ovce a kozy jen pár kilometrů od hranic. Venku jsou celý rok. „Jsou v takové uzavřené pastvině, navečer jsou v ovčíně. A to je jediné, co můžeme dělat,“ říká.

Po horách chodí hodně turistů a právě na ně se Roman Cieslar obrací s prosbou. „Veřejnost by měla vědět, že v období Velikonoc tady budou poskakovat mladá jehňata – ano, je to krásné, ale doporučuju nekrmit, nedotýkat a nějakým způsobem omezit ten turistický ruch kolem pastvin,“ dodává.

Nejenže by ho nákaza připravila o živobytí, ale bez pasoucích se stád by utrpěl celý horský ekosystém.

To pod horami, v Nošovicích, mají tisícihlavé stádo dojných krav uzavřené ve stájích. V klidu ale šéf družstva Zdeněk Škola není. „Máme značné obavy, protože nikdo neví, co by to znamenalo, kdyby se to sem dostalo. Samozřejmě by se musely zlikvidovat chovy. Podle mne je to neobnovitelné,“ říká Škola.

Chovatel Roman Cieslar je v Bystřici na Třinecku v blízkosti slovenských hranic | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Pracují u nich místní lidé a denně produkují v průměru 15 tisíc litrů mléka. Zootechnička Marie Mlodková už zavedla přísná opatření. „Snažíme se zamezit přístupu cizích lidí do areálu, máme už od minulého týdne dezinfekční vany pro auta. Budeme ještě asi zavádět dezinfekční rohože. Ale bohužel je teď všechno vyprodané, všechno je s dodací lhůtou až dva měsíce,“ říká Mlodková.

Se Slováky se tady u hranic běžně stýkají, teď si ale dají od výletů za hranice určitě pauzu.

Krávy držíme v izolaci, bojíme se a doufáme - Zdeněk Škola a Marie Mlodková ze Zemědělského družstva vlastníků | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas