Chráněný Faltusův most z plzeňské Škodovky získá nové využití. Bude z něj lávka pro cyklisty
Téměř 50 metrů dlouhý, 7 metrů vysoký a 184 tun vážící most umístil v noci na pondělí jeřáb na nové místo: na výpadovku z Plzně na Karlovy Vary. Do konce roku začne stoletá památka sloužit jako lávka pro cyklisty a pěší.
Historická konstrukce Faltusova mostu je na novém místě - nedaleko Chotíkova u Plzně.
„Dovézt ho tam najednou nebylo možné, proto jsme museli řešit postupně po částech,“ přibližuje průběh instalace mluvčí Správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
Některé části musely být opraveny a most dostal i nové nátěry. „Poslední je v barvě, kterou měl v době svého vzniku, a to je taková tmavě šedá, antracitová,“ dodává Žáková.
Ocelový celosvařovaný příhradový most navržený Františkem Faltusem vyrobily Škodovy závody v roce 1931. Původně sloužil Škodovákům k překonávání železniční trati na Domažlice, která areálem firmy prochází. Využíval se do roku 2019.
„Při přestavbě tratě byl sejmut, několik let čekal na své nové využití a ležel ladem," uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN). Jedná se přitom o státem uznanou památku, a tak určitě nebylo možné se konstrukce zbavit jako šrotu.
Právě za cenu šrotu, tedy přibližně za 3,5 milionu korun, město most před časem odkoupilo. Před umístněním nad rušnou silnici první třídy prošel kontrolou a opravami a získal tři vrstvy nátěru.
Přesun konstrukce
Ocelovou konstrukci v neděli v noci přenesl na cílové místo sedmisetpadesátitunový jeřáb. Části jeřábu od úterý naváželo na místo několik nákladních aut. Se sestavením velkého jeřábu pak pomáhal menší jeřáb.
Kvůli nevhodnému podloží se muselo upravit i místo pro usazení obřího jeřábu - do hloubky 50 až 70 centimetrů se odebrala zemina a plocha se zpevnila kamenivem a dubovými trámy. Po dobu usazování mostu policie zastavila provoz na silnici první třídy.
„Konstrukce Faltusova mostu byla pro manipulaci a přesun jeřábem zavěšena podle návrhu statika a projektanta pomocí lan na čtyři masivní úchyty,“ popsal usazení mostní specialista Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně. Až po usazení na opěry dostane most železobetonovou mostovku.
Náklady na přesun a uložení mostu jsou přes 60 milionů korun, z toho 16 milionů pokryje evropská dotace, uvedl náměstek primátora pro dopravu Tolar.
Přelomová technologie
Takzvaný Faltusův most nese jméno profesora Františka Faltuse (1901 až 1989), který po studiu techniky ve Vídni a práci v tamní mostárně Waagner-Biro nastoupil v březnu 1926 v Plzni do Škodových závodů. Stal se průkopníkem nové technologie svařování mostních konstrukcí.
Podle Jany Bukovské z Národního památkového ústavu v Plzni šlo o první použití ocelové konstrukce plně svařované elektrickým obloukem u silničního mostu na území tehdejšího Československa. Ve své době šlo také o největší most svého druhu na světě.