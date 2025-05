Chráníme apotéky před řetězci, navrhuje poslanec. Je to jen byrokracie a komplikace, namítá asociace

Poslanci se budou zabývat novelou zákona o zdravotních službách i návrhem, který obsahuje nová kritéria pro vznik lékáren a chce tak řešit ochranu drobných podniků, často na odlehlých místech. „Asi všichni si v současné době všimli rozrůstání řetězcových lékáren a likvidace stávajících,“ hájí pro Český rozhlas Plus svůj pozměňovací návrh poslanec Jan Kuchař (STAN). Šéfka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena má ale námitky. Pro a proti Praha 15:30 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuchař (STAN) a Irena Storová, ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Lékárny by měly vzniknout jen v místě, kde je dostatečný počet obyvatel, a měly by dodržovat rozestup 400 metrů vzdušnou čarou od jiné provozovny. I to navrhujete, pane Kuchaři, v pozměňovacím návrhu novely zákona o zdravotních službách. Proč je to potřeba?

Je to stejné kritérium, jaké mnohdy používáme u obvodních lékařů, tedy kolik jsou schopni obsáhnout obyvatel. Vzešlo to z diskuze s Českou lékárnickou komorou, grémiem majitelů lékáren a dalšími.

Asi všichni si v současné době všimli rozrůstání řetězcových lékáren a likvidace stávajících lékáren, které jsou na některých místech třeba dvacet let.

Lékárny stále považuji za veřejnou službu a takovou primární lékařskou službu, protože v mnohých obcích je lékárník jediný zdravotník, který dokáže triážovat pacienty a mnohdy ulehčovat zdravotnickým zařízením.

Nová kritéria navrhuji i proto, že se nám v současné době farmaceutický byznys překotil jen do byznysu a přestali jsme přemýšlet nad tím, že je to veřejná služba. A pak se lékárny dostávají jen do center, kde je to byznysově zajímavé, a podniky se tak shlukují do velkých měst.

Pokud uděláte tři lékárny v jednom obchodním centru, tak to máte troje zaměstnance, které musíte vytáhnout z regionů. A výsledkem je, že v pohraničí nemáme farmaceuty.

Paní Storová, jste ředitelkou asociace, která sdružuje řetězce lékáren. Není regulace, kterou navrhuje pan poslanec, potřebná? Není potřeba koncentraci rozprostřít, aby z toho nevznikl jenom byznys, ale byla zajištěna veřejná služba?

Na úvod chci říct, že tu sice dnes zastupuji lékárny sdružené v sítích, ale jsem celoživotní farmaceut.

Zhruba polovinu praxe mám v různých typech lékáren, které jsem vedla, ale také dělala klasickou činnost lékárníka. Pozorně jsem pana poslance poslouchala a zaznělo tam několik věcí, se kterými nemůžu úplně souhlasit. Bavíme se o tom, že jdeme ochraňovat malé lékárny – já si myslím, že lékárny jsou jen jedny.

Ve vašem příspěvku na facebooku, pane poslanče, píšete, že pozměňovací návrh má zajistit ochranu malých lékáren. Ptám se: co to je malá lékárna? Protože máme lékárny, které jsou pod stejnou legislativou a mají stejná pravidla jak pro poskytování lékárenské služby, tak pro podnikání. I řetězce mají menší a větší lékárny.

Návrh navíc zavádí kritéria pro vznik nových lékáren, ale nezajistí, že zůstanou ta stávající. A ani nezaručí, že díky návrhu vzniknou nové podniky v malé obci. Takže já to celé vnímám jako komplikaci pro nové lékárníky a novou byrokratizaci.

Žádné pohlcování trhu

Je trh nyní nastaven zdravě? Dominantní hráč má na trhu padesátiprocentní podíl, pak je tu jeden menší a pak jsou tu ti drobní. Myslíte si, že toto je zdravé konkurenční prostředí, které prospívá klientům?

Jsem přesvědčená, že pacientům tohle prostředí prospívá a to, co má nastat, jim prospívat nebude.

I na malých obcích, kam třeba řetězce nezamíří?

Řetězce mají lékárnu v každé obci nad 5000 obyvatel. Počet lékáren podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky se za posledních několik let nijak zvlášť nemění. Unikátních lékáren mají řetězce jednu třetinu.

V žádném případě to není o tom, že by řetězce pohlcovaly trh, všechny lékárny mají místa. Pan poslanec jako starosta malé obce po pozměňovacím návrhu nezajistí, že u něj vznikne lékárna.

Ba naopak, když v relativně malé obci, kde jsou dvě lékárny, jedna zanikne, tak druhá nemůže vzniknout blíž než 400 metrů od té původní. To se má v malé obci někde na sídlišti postavit buňka s lékárnou, jenom aby se dodrželo kritérium metrů?

Podle paní Storové není dominance taková, že by šlo o nezdravé konkurenční prostředí a naopak vede k tomu, že služby pro klienta jsou lepší v konkurenčním prostředí. Vaše reakce, pane Kuchaři?

Jedna z věcí je, že pokud já chci podnikat v daném oboru, tak chci mít bezpečí. Domluvím si se starostou nějaké podmínky, otevřu tam lékárnu, rozjedu ji.

A co se mi stane za tři roky, když si klienti zvyknou, že tam je lékárna a všichni tam chodí? Přijde Benu nebo Dr. Max, otevře si pobočku přes ulici a rok vydrží na dumpingových cenách.

Já zavřu a oni převezmou klientelu, kterou jsem vybudoval. To vám říkají mladí lékárníci, kteří vycházejí ze školy – proč by měli začít studovat, když vědí, že prostředí je takhle nezdravé?

Zvedne návrh množství byrokratických překážek, které budou muset malí lékárníci překonat? A proč se nelíbí ministerstvu zdravotnictví? Poslechněte si celou debatu na začátku článku.