‚Mafiáni se můžou soudit mezi sebou.‘ Chrastava vyhrála při nad firmou Energie Pro

Kvůli původně obecně prospěšné Energii pod kontrolou už přišly stovky škol a obcí o miliony korun. Nástupnická společnost Energie Pro jim pak rozeslala žádost o uhrazení statisícových pokut. Zaplacení pohledávek chtěla i po Chrastavě na Liberecku, která ale spor s firmou pravomocně vyhrála. Odvolací krajský soud v Ústí nad Labem tak potvrdil loňské rozhodnutí libereckého okresního soudu. Ústí nad Labem 6:00 5. září 2020

Je to další ze sporů týkajících se společnosti Energie pod kontrolou. Kromě soudu s Davidem Tejmlem, který byl v roce 2019 obžalován za poškození věřitele, běží i spory mezi obcemi a firmou Energie Pro. Ta jim posílá pokuty a domáhá se plnění balíku smluv, který získala právě od Energie pod kontrolou.

Pokuty posílala firma i šestitisícové Chrastavě, která ale nad firmou jako první obec pravomocně zvítězila u odvolacího soudu.

Firmě mělo město uhradit více než 1,1 milionu korun, soud se však nakonec vedl o pouhých 19 654 korun. Proč? „Překvapilo mě, že nechtějí všechno. Ono to ale bývá tak, že pokud někdo požaduje peníze, tak soud vydá příkaz, abyste to vydal. Pokud proti tomu nepodáte rozklad, tak to musíme vydat,“ vysvětlil starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).

Podle Canova zástupci firmy počítali s tím, že městu nebude stát tak malá částka za to, aby se kvůli ní soudilo. „Tím pádem by se pak mohli chlubit tím, že vyhráli. To by znamenalo, že smlouva s námi by byla platná a tím pádem by pak měli automaticky nárok na milion sto tisíc korun za smluvní pokuty,“ myslí si starosta. Po všech ostatních obcích podle něj firma požadovala celou částku.

Neplatná smlouva?

Okresní soud v Liberci podle rozsudku pochybil pouze v tom, že označil za neplatnou smlouvu, kterou s Energií Pro za Chrastavu neoprávněně podepsala Energie pod kontrolou.

„Krajský soud konstatuje, že smlouva z 2. 11. 2015 byla uzavřena platně, a to mezi žalobkyní (Energie Pro) a společností Energie pod kontrolou,“ píše se v rozsudku, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Starosta Canov považuje právě tuto část rozhodnutí soudu za velké vítězství. „Mafiáni se tak mohou vesele žalovat mezi s sebou,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Canov.

Plná moc

Za zásadní starosta považuje i stanovisko soudu k plné moci. „Odvolací soud potvrdil, že plná moc byla z hlediska zákona o obcích přijata procedurálně správně, neboť pouze potvrzovala Smlouvu o energetickém poradenství, kde je poskytovatel povinen uzavírat smluvní vztahy s vybranými dodavateli,“ řekl Canov.

Šéf společnosti Energie Pro Vítězslav Fiala ještě v dubnu pro server iROZHLAS.cz tvrdil, že Canov udělil Energii pod kontrolou úředně ověřenou plnou moc. „Přesně věděl, k čemu a jak může s odběrnými místy Energie pod kontrolou nakládat. A jestli teď říká, že to nebylo schváleno radou města, tak tím jenom zhoršuje situaci pro sebe, protože on nečinil tak, jak měl činit jako starosta,“ tvrdil Fiala.

Prohraný soud s Chrastavou je další z rozsudků, které firma Energie Pro prohrála. Její argumenty rozcupoval například i okresní soud v Uherském Hradišti. U něj se domáhala necelých 357 tísíc korun, které jí měl dlužit městys Polešovice.

„Jsem rád, že po vynesení prvního pravomocného rozsudku odvolacího soudu v kauze Energie Pro vůbec, mají i další starostové a ředitelé příspěvkových organizací po celé republice vzor, jak postupovat s podvodníky z Energie Pro Vítězslavem Fialou a Lukášem Vagnerem,“ řekl Canov.

JAK SE ENERGIE DOSTALA MIMO KONTROLU Původně neziskový projekt na zprostředkování nákupu energie pro malá města, obce a školy skončil v závěru roku 2016 bankrotem. Obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou neplatila svým obchodním partnerům, nevracela ani přeplatky za elektřinu. Po firmě přepsané na bílé koně zůstaly nesplacené dluhy za 162 milionů korun.

Velkou část peněz podle policie z firmy vysál její ředitel David Tejml, jehož v létě 2018 kriminalisté obvinili ze zpronevěry. „Získal a neoprávněně se obohatil o částku nejméně 46 396 913 korun,“ píše ve sdělení obvinění policie. Kam zmizel zbytek peněz, policie dosud nedopátrala. Později byl jeho skutek překvalifikován jako poškození věřitele.

Za neziskovým projektem Energie pod kontrolou původně stáli komunální politici KDU-ČSL a ještě v komunálních volbách v roce 2014 tento projekt vychvaloval sám předseda strany Pavel Bělobrádek.

Obcím a městům začala energii s koncem vytunelované společnost dodávat firma Energie Pro. Ta se u soudu ohradila proti článku Obce kvůli vytunelované Energii pod kontrolou přišly o stamiliony. Teď mají zaplatit pokuty, v němž iROZHLAS.cz napsal, že „Tejml ještě před tím, než celý případ vyvrcholil, převedl všechny smlouvy s obcemi na Energii Pro“.