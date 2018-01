České republice hrozí chřipková epidemie, počty nakažených rychle stoupají

Česko je podle Státního zdravotního ústavu na prahu chřipkové epidemie. Oproti minulému týdnu stoupl počet nově nakažených o 19 procent. Nemocných s akutními respiračními onemocněními bylo tento týden asi 1450 na sto tisíc obyvatel. Informace o celkovém počtu nemocných v pátek zveřejnily některé krajské hygienické stanice. Praha 17:30 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čekárny u lékařů začínají plnil lidé s chřipkou (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Nejvíce podle informací na webu Krajské hygienické stanice rostl počet nemocných dětí do 14 let. Infekce dýchacích cest jich mělo proti třetímu kalendářnímu týdnu asi o třetinu víc. O 17 procent přibylo nemocných mezi mladými ve věku 15–24 let, u dospělých byl nárůst jedenáctiprocentní a u seniorů dvanáctiprocentní.

Do minulého pátku bylo nahlášeno 21 závažných případů chřipky, které vyžadovaly intenzivní péči, čtyři pacienti starší 60 let zemřeli.

V některých krajích už chřipková epidemie začala. Ve Zlínském kraji je nemocnost 1898 lidí na sto tisíc obyvatel, v Libereckém kraji pak 1776 lidí.

Chřipka se od běžné virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je vyhnout se kontaktu s nemocnými, dále pravidelné mytí rukou vodou s mýdlem. Neumytýma rukama by se lidé neměli dotýkat obličeje.

Existuje i očkování, na které je už ale letos pozdě. Podle odborníků nestihne vakcína do nástupu epidemie vybudovat potřebné protilátky. Pro seniory nad 65 let a další vybrané skupiny je očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, musí se ale opakovat každou sezonu. Účinnost vakcíny je asi 60 %, protože působí jen na některé kmeny chřipky. Snižuje ale riziko závažných komplikací.

Očkováno je asi pět až sedm procent Čechů, u seniorů 20–30 procent. Evropská komise doporučuje, aby bylo očkováno až 75 procent seniorů a rizikové populace včetně zdravotníků a lékařů. Vakcína musí být podána každý rok.

O epidemii se hovoří tehdy, když se počet pacientů pohybuje mezi 1600 až 1800 nemocnými na sto tisíc lidí.