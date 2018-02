Přehled tisku: měření hranice se Slovenskem, chřipka za tisíce a nový zákon o hromadných žalobách

E15

Plány na digitální vzdělávání krachují, zní titulek deníku E15. Tři roky starou koncepci na zlepšení IT gramotnosti žáků a na zavedení modernějších technologií do škol stát doteď naplnil z minima. Na vině je podle deníku to, že zavádění strategie nikdo pořádně nekoordinuje.

Mladá Fronta DNES

Kolik stojí chřipka a kdo na nemoci vydělává - na to se zaměřila Mladá fronta DNES. Největší útraty mají pacienti a zdravotní pojišťovny. Ty v roce 2016 za léčbu akutních respiračních onemocnění zaplatily přes miliardu a půl korun.

Na chorobách ale vydělávají výrobci léků, vakcín a zdravotnická zařízení. Za ambulantní léčbu chřipky například Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatí každému pacientovi průměrně několik stokorun. Pokud ale nastoupí do nemocnice, komplikovanější léčení přijde na osm až 35 000 korun.

Deník

Pardubice chtějí školné po okolních obcích - všímá si toho regionální Deník. Přibližně dvě stě děti bydlících nedaleko krajského města chodí do školy přímo v Pardubicích. Tamní radnice pak tyto žáky musí platit, jejich „domácí" obec ale ne.

Za snahou Pardubic stojí nedostatečná občanská vybavenost okolních satelitů. Do nich se sice stěhuje víc a víc lidí, ale nové školy tam nevznikají. Po 12 sousedních obcích tak krajské město chce necelé 2500 korun za žáka.

Hospodářské noviny

Česko povolí hromadné žaloby, informují v Hospodářských novinách. Spotřebitelé by tak měli šanci vysoudit od firem náhradu za škodu. Na novém zákonu pracuje ministerstvo spravedlnost a hotový má být za rok.

Návrh zákona počítá s tím, že každý, kdo se bude cítit poškozený, bude moct s ostatními lidmi podat společnou žalobu. Ty pak budou zveřejněny v centrální databázi. Další poškození v ní tak najdou, zda se už někdo ve stejné záležitosti nesoudí. Minimální počet žalujících chystaný zákon nezavádí.

Právo

Českým firmám chodí stále víc podvodných faktur za používání ochranných známek - všímá si toho deník Právo. Za registraci loga, názvu nebo třeba patentu v pochybných databázích chtějí desítky tisíc ročně. Výzvu už dostaly stovky firem a živnostníků. Podle Úřadu pro průmyslové vlastnictví ale nabízené služby nemají žádný právní účinek.

Lidové noviny

Česko bude mít po osmi letech nové popisy a nákresy hranic se Slovenskem, přečtete si v Lidových novinách. Hranici dlouhou 252 kilometrů průběžně obcházeli geodeti a výsledný dokument už schválila vláda. Až nové záznamy obě země potvrdí mezistátní smlouvu, budou z nich oficiální hranice. Pracovníci Zeměměřičského úřadu prohlížejí víc než čtyři tisíce hraničních kamenů pravidelně.