Pacientů s chřipkou v Praze znovu přibylo. V nemocnici skončilo čtyřicet lidí, deset nemoci podlehlo

Nemocných chřipkou v Praze po dočasném poklesu v době jarních prázdnin zase přibylo. Případů akutních infekcí dýchacích cest je asi 1450 na 100 tisíc obyvatel, což je oproti minulému týdnu téměř o 16 procent víc, uvedla na webu Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Vysokou nemocnost čekají i tento týden. Praha 11:05 5. března 2018 Od běžné virózy či nachlazení se chřipka liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. | Foto: Mojpe/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„Skončily jarní prázdniny, které nemocnost ovlivnily, děti již dva týdny chodí do školských zařízení, proto nemocnost stoupla zejména ve věkové skupině šest až 14 let a následně i ve věkové skupině do pěti let," uvedli hygienici.

Nejvyšší nemocnost byla v Praze na začátku února, kdy lékaři nahlásili 1 770 případů na 100 tisíc obyvatel, potom počet nemocných klesal. Nemocnost minulý týden rostla i v dalších několika krajích, epidemie zatím zůstává v celém Česku.

Průběh nemoci

Od běžné virózy či nachlazení se chřipka liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. S vážným průběhem nemoci skončilo v nemocnici na odděleních intenzivní péče čtyřicet lidí, deset zemřelo. Většinou jde podle odborníků o lidi starší 60 let s dalšími přidruženými nemocemi jako je diabetes, onemocnění srdce nebo obezita.

V celém Česku počet nemocných v devátém kalendářním týdnu rostl jen mírně, bylo jich asi 1984 na 100 000 obyvatel. Loni byla v únoru epidemie chřipky už na ústupu, letos začala až na začátku února. Obvykle trvá čtyři až osm týdnů. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 108 jich zemřelo.

Návštěvy pacientů omezila už na začátku února většina pražských nemocnic. Úplný zákaz mají Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Františku. V Thomayerově nemocnici v Krči lidé nesmějí za pacienty na infekčním oddělení, oddělení geriatrie a následné péče. V Motole zákaz platí pro pneumologickou kliniku a léčebnu dlouhodobě nemocných.