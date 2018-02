Chřipková epidemie se blíží k vrcholu. Nemocní přibývají pomaleji, tvrdí hygienici

V Česku pokračuje chřipková epidemie. Oproti minulému týdnu přibylo lidí s chřipkou a dalšími respiračními nemocemi o více než tři procenta. Ukazují to aktuální data hygieniků. Nejméně je nemocných mezi nejmenšími dětmi do pěti let, naopak nejvíce stonají pracující.

