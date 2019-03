‚Konečně jim to někdo vrátil, ne?‘ Vypátrali jsme autory komentářů schvalujících útok na Novém Zélandu

„Když můžou vraždit muslimáci, tak nevidím jediný důvod, proč bychom jim to neměli oplácet,“ zní jeden z komentářů, které se po útoku ve dvou novozélandských mešitách objevily na internetu.



Server iROZHLAS.cz některé z autorů příspěvků vypátral. „Vedlo mě k tomu to, co se v dnešní době děje. Konečně jim to někdo vrátil, ne?“ říká Pavel Koska, autor jednoho z komentářů.



Podle osloveného odborníka na extremismus Michala Mazla jde o schvalování trestného činu, za což v Česku hrozí až několik let vězení.

Komentáře, které se na internetu objevily po útoku v Christchurchi

Při útoku v mešitách v novozélandském Christchurchi minulý týden zastřelil Australan Brenton Tarrant 50 lidí, další zranil. Muž označoval muslimy a imigranty jako „vetřelce“ a sebe samotného za rasistu. Po činu policie zatkla i několik dalších lidí, jednoho z nich následně propustila.

V souvislosti s útokem se na internetu objevilo velké množství komentářů, a to jak na sociálních sítích tak pod články zpravodajských serverů. Ty z nich, které by mohly naznačovat schvalování teroristického útoku, policie slíbila prověřit. K jejich vyšetření vyzval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Server iROZHLAS.cz pomocí veřejně dostupných informací autory některých komentářů vypátral a na výroky se jich zeptal.

‚Konečně se někdo rozhoupal.‘

Uživatel Pavel Koska v jedné z diskuzí o zadržených napsal: „Nejsou to teroristi, ale hrdinové.“ Na otázku, zda je autorem daného komentáře, nejdříve odpověděl, že ne. Následně se telefonické spojení přerušilo. Po opětovném volání ale muž otočil.

Vy tedy tvrdíte, že nejste autorem?

Ale to víte, že jsem. Jasně, že jo.

A co vás k tomu vedlo, že jste tam tohle napsal?

Vedlo mě k tomu to, co se v dnešní době děje. Konečně jim to někdo vrátil, ne?

Jak to myslíte? Jak vrátil? Že ti, co zahynuli, něco špatného spáchali?

A naši lidé něco špatného spáchali? Ti, co je muslimové zabili?

Komentář Pavla Kosky k zadrženým po útoku na Novém Zélandu | Foto: repro Facebook

Vy jste psal komentář k tomuhle útoku. Ti, kteří zahynuli, jsou podle vás teroristé?

Ne. Ale o těch útočnících napsali, že jsou teroristi. A já napsal, že ne, že jsou hrdinové. Konečně se někdo rozhoupal přece, ne?

Ti lidé, kteří zahynuli, podle vás něco spáchali?

A naši lidé, co zemřeli, něco spáchali?

Na mou otázku je odpověď ano, či ne.

A já vám na to dávám jinou otázku. Je to prostě odplata. A malá zatím.

Nejsem si vědoma, že by ti lidé něco špatného provedli.

Možná že provedli, možná že ne. Je to jen odplata, naši lidé také nic neprovedli. Děvčata, která byla od muslimů znásilněna, taky nic neprovedla…

Vy tedy schvalujete, že byli lidé z Christchurche zabiti?

K tomu vám už nebudu nic říkat.

Nelitujete tedy toho, že jste na internet napsal ten komentář?

Lituji. Stojím si za ním, ale lituji, že jsem to zveřejnil.

Proč?

Protože se to teď tady asi bude hodně rozvádět.

Tak nenávistné komentáře prošetřuje policie, kontaktovala i vás?

Zatím ještě ne.

Bojíte se, že to udělá?

Nebojím. Těch komentářů je taková spousta, že asi ne.

Policie: Vyhodnocujeme, analyzujeme

Autoři komentářů, které schvalují teroristický útok, se mohou dopouštět trestného činu, za který hrozí až několik let vězení. Podle dlouholetého soudního znalce, specialisty na extremismus a bývalého ředitele odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Michala Mazla, je to případ i zmiňovaného komentáře od Pavla Kosky.

„Každý, kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dva až deset let. Postačí prokázat, že autor výroku znal alespoň v základních parametrech charakter útoku, ke kterému se takhle vyjádřil,“ popsal.

To potvrzuje i policie, která už podobné komentáře prošetřuje. „Mohu zatím pouze sdělit, že se věcí zabýváme. Vyhodnocujeme a analyzujeme příslušné informace,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Více detailů ale uvést odmítl.

‚ Proč bych měl litovat? ‘

Server iROZHLAS.cz našel také uživatele jménem Ladislav Kršek, který pod facebookový status předsedy SPD Tomia Okamury napsal: „Konečně s tím někdo začal a dá vzor, že se nesmíme bát oplácet stejnou mincí. Kdo seje vítr, sklízí bouři.“ Podle něj tyto výroky útok neschvalují:

Píšete: „Konečně s tím někdo začal a dá vzor.“ Při tom útoku zemřeli a byli zraněni lidé včetně dětí. Vypadá to, že by se podle vás tyhle věci měly dít dál...

To určitě ne, to si špatně vykládáte. Takhle určitě ne. Ano, beru to jako vzor, že se s tím prostě začíná něco dělat. Evropané zatím neútočí, útočí jen islamisté.

Váš komentář se vztahuje k danému útoku. To si z něj lidé mají brát vzor?

To určitě ne.

Zaznamenal jste dění okolo komentářů na sociálních sítích?

Ano, zaznamenal jsem, že dvě třetiny národa jsou... ne že by to schvalovaly, ale … nevím, jak bych to řekl. Ano, něco se začalo dít. Někdo začal ukazovat, že se také umíme bránit. Češi se bránili odjakživa.

Ale vždyť lidé, kteří zahynuli, žádný útok nespáchali. Jak to tedy myslíte?

A myslíte, že spáchali něco ti lidé ve Francii?

Já se ptám vás.

Já vám odpovídám otázkou. Spáchali něco ti lidé v Etiopii nebo támhle v Africe? Já se ptám vás! Spáchala něco děvčata, co jim uřezali hlavy? Já věřím, že ti lidé v té mešitě nic nespáchali. Já to neříkám na ně. Vy se mi snažíte něco podsouvat.

Uživatel facebooku Ladislav Kršek a jeho komentář pod příspěvkem o útoku v Christchurch. | Zdroj: Repro Facebook

Já vám nic nepodsouvám. Vy jste tam napsal, že musíme oplácet stejnou mincí a že ten útočník dává vzor. Proto jsem se chtěla zeptat, zda podle vás ti lidé něco spáchali. Případně, jak to berete?

Mícháte jablka s hruškami. Útočníka a nevinné lidi. Vidím, že se s vámi nemám o čem bavit.

Já se chci bavit o tomhle příspěvku, kdy vy jste komentoval útok na Novém Zélandu.

Ano, ti lidé jsou nevinní a já neschvaluji, že to vystříleli. Ale schvaluji, aby se něco udělalo s těmi radikály a útočníky.

Takže toho komentáře nelitujete?

Proč bych měl litovat? Je mi líto těch lidí, ale napsal jsem to, jak jsem to cítil. Že je potřeba něco udělat, ale s těmi teroristy. Tam je to třeba oplácet stejnou mincí.

Ale v té mešitě nebyli teroristé…

Támhle pustí teroristu a dostane 7000 euro odškodné. Vemte si, kolik jich jezdí do Rakouska… tohleto vlastně šíří média, to šíříte vy.

Tím „začalo něco dělat“ myslíte víc útoků?

Nemyslím útoky.

A co tím myslíte?

Aby začali politici něco dělat. Ti lidem všechno znemožňujou… Proč tady nezakážou ten islám?

‚Proč to neoplácet?‘

Další z komentářů, tentokrát na portálu Novinky.cz, zní: „Když můžou vraždit muslimáci, tak nevidím důvod, proč bychom jim to nemohli oplácet!!!! Nechápu, proč se z toho dělá takový humbuk.“ Je pod ním podepsaný René Chybík z Ostravy.

Uživatele stejného jména jsme vypátrali na facebooku. Muž připustil, že se diskuzí na portálu účastní. K autorství daného komentáře se ale nehlásí.

Komentoval jste tam?

Já komentuju hodně věcí. Nevím.

A psal jste takové komentáře k příspěvku, který se týkal útoku na Novém Zélandu?

To vám nepovím. To já se spíš vyjadřuju k politikům a takhle.. ale Nový Zéland je mi ukradený.

Komentáři se zabývá i policie.

Tak ať se tím zabývá.

Vás v téhle souvislosti nikdo nekontaktoval?

Ne, nikdo mě nikdy nekontaktoval. Vyjadřuju se na Novinkách, na 99 procent k politické situaci u nás.

Muž tvrdil, že jeho účet využívá více lidí. Autorství si nevybavil ani po přečtení textu komentáře, zaslání print screenu přes e-mail odmítl.

Komentář uživatele Reného Chybíka, který se objevil pod článkem o útoku, při kterém zahynulo 50 lidí. | Zdroj: Repro Facebook

Veřejné schvalování terorismu

Podle Michala Mazla by všechny zmiňované komentáře mohly být posuzovány jako trestné činy. „Citované výroky, pokud byly spáchány veřejně přístupnou počítačovou sítí, čili na internetu, jsou veřejným schvalováním teroristického trestného činu či vychvalováním jeho pachatele,“ dodal.

Důraznou akci proti takovým komentářům přislíbil kromě Hamáčka i nový policejní prezident Jan Švejdar. Podle něj policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem či podněcování nenávisti. „Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen,“ dodal Švejdar.

Nenávist na internetu Policie se už dříve problematickými příspěvky na internetu zabývala. Známý je případ výroků, které se před dvěma lety objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků teplické základní školy. Komentující navrhovali poslat děti do plynu nebo do třídy hodit granát. Obviněni byli tři lidé. Stíhání jednoho muže poté státní zástupce podmíněně zastavil, obviněné ženě tachovský okresní soud loni v září nepravomocně udělil osmiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 1,5 roku a pokutu 20 tisíc korun. Třetí muž byl obviněn letos v únoru.

Policie se ale nezabývá pouze komentáři v internetových diskuzích. Stíhala například muže, který na sociální síti zveřejnil záběry své dcery, jak tluče baseballovou pálkou do polštáře, otec jí při tom říkal, že si má představovat Roma nebo muslima. Soud mu za to uložil podmínku.

Policisté vyšetřují i vyhrožování, které na internetu cílí na kontkrétní osobu. Rozsudek padl například v kauze výhrůžek zpěvákovi Radoslavu Bangovi. Dvaatřicetiletého Aleše Rozsívala potrestal prostějovský okresní soud loni v lednu podmíněným trestem. Xenofobní a rasově motivované komentáře plné vulgarismů a výhrůžek umístil Rozsíval na zpěvákův profil v prosinci 2016 v souvislosti s jeho postojem ke kapele Ortel.