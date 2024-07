Za službu vlasti jízdenka zdarma. Chrudim zavedla bezplatné MHD pro válečné veterány

Automaticky se vybaví spojení s druhou světovou válkou. Lidé, kteří se účastnili národního boje za osvobození, samozřejmě do této skupiny patří, zákon ale pamatuje i novodobé válečné veterány. Tedy vojáky, ale i policisty, kteří se účastnili bojových i mírových misí pod hlavičkou OSN, NATO nebo Evropské unie.

Je stanoveno několik podmínek, mezi hlavní patří minimální délka odsloužené doby, která se liší podle typu mise a také míry rizika. Průkaz válečného veterána vydává na základě žádosti ministerstvo obrany.

Zdarma nejen veteráni

Existují i další skupiny cestujících, které nemusí v chrudimské MHD platit. Zadarmo jezdí děti do šesti let, lidé se zdravotním postižením, bývalí pétépáci - tedy vojáci, kteří za komunismu prošli převýchovnými pracovními tábory. Dále to jsou třeba členové Československé obce legionářské nebo Svazu bojovníků proti fašismu.

A konečně také skupina nejstarších cestujících. „Senior nad 70 let jezdí zadarmo stejně jako držitelé zlaté Jánského plakety nebo váleční veteráni,“ doplňuje vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Chrudimi Martin Klimek pro Český rozhlas.

Váleční veteráni mají i další výhody, i když MHD zdarma v Chrudimi je trochu netypický případ. Radnice slevu zavedla díky spolupráci s organizací ministerstva obrany, která benefity pro bývalé vojáky nabízí.

V naprosté většině to jsou ale různé výhody a slevy u soukromých společností. Ty veteránům nabízejí lepší ceny při nákupech nejrůznějšího zboží, oblečení, elektroniky nebo třeba u rekreačních pobytů.