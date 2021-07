V Chrudimi zbourali jeden z prvních lanových parků v Česku. Atrakce přesluhovala a byla příliš náročná

Z lanového parku u Chrudimi nezbylo nic. Atrakce byla otevřená před dvanácti lety jako jedna z prvních svého druhu v Česku. Za tu dobu ji navštívily desítky tisíc lidí, teď ji ale provozovatelé museli nechat zbourat. Systém dřevěných lávek a žebříků už byl poškozený. A navíc se stávalo, že lidé na zdolání překážek prostě neměli dost sil. Chrudim 8:51 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Původní lanový park byl pro mnohé návštěvníky příliš náročný | Foto: Městské lesy Chrudim

Z lanového centra u rozhledny Bára na Chrudimsku zbyl jen menší okruh pro děti, který je mladší. Zbytek je zbouraný a rozebraný.

V Chrudimi zbourali lanový park. Jedna z prvních atrakcí svého druhu v Česku už nějakou dobu přesluhovala.

„Životnost lanového parku byla plánovaná na deset let. Nám se to povedlo dvanáct roků, takže se dá říct, že jsme jeli na 120 procent,“ řekl Českému rozhlasu Pardubice ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

Za tu dobu se změnily jak lanové systémy, tak pojetí atrakcí jako takových. Nástupce parku už nebude postavený na stromech.

„Jeden z nejnosnějších modřínů uschnul. Budou to dřevěné kůly na betonových patkách,“ doplnil Odvárka.

Velké změny

Provozovatelé počítají ještě s jednou výraznou změnou - chrudimský lanový park patřil k těm náročným a ne všichni okruh zvládli.

„Ani ne tak na sílu, lidé z fitek to také nezvládali. Je to spíše o technice, ohebnosti a flexibilitě. Přišel člověk, který prý prolezl všechny lanové parky v republice a na první překážce skončil. To se nám stává dost často,“ popisuje vedoucí rekreačních lesů Ondřej Švadlenka.

Náhrada má mít podobu lanového dětského hřiště ve výšce, aby si atrakci mohl zkusit opravdu kdokoli. Jiná cesta podle provozovatelů není. „Co si budeme zastírat, fyzický fond kapku klesá,“ míní Odvárka.

Nová atrakce má stát přibližně 8 milionů korun a postavená bude nejdříve příští sezonu.