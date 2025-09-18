Chrudim plánuje opravit Michalský park. Slíbené peníze nejdřív odmítala, teď obrací
Dotaci na park nechceme, ale možná to ještě zkusíme. Chrudim má za sebou rychlý obrat. Město má slíbené miliony korun na obnovu Michalského parku. Radnice ale chtěla příspěvek odmítnout, protože stanovené podmínky podle ní byly příliš náročné. Jenže to nakonec vypadá na jiné řešení.
Michalský park v Chrudimi je trochu netypický. Jednak je ve městě nejmladší, založený byl v roce 1894, ale hlavně stojí na místě zrušeného hřbitova. A jakoby si tenhle odkaz nesl stále, není to zrovna místo, kde by si člověk sednul na lavičku a pozoroval okolí.
Ale je to určitě ovlivněné i tím, že opravu potřebuje kostel ve středu parku, zchátralé vodní prvky, rozbité cesty. V dobré kondici nejsou ani stromy nebo keřové partie. Plán na obnovu existuje minimálně deset let, má zahrnovat právě opravu sítě pěšin, ale hlavně samotné zeleně, aby místo bylo trochu přívětivější.
Přísné požadavky ochránců přírody
A na to má Chrudim slíbené evropské peníze. Michalský park Chrudim úspěšně protlačila na seznam staveb ITI - tedy podpořených z peněz určených pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Odhad na rekonstrukci byl kolem 19 milionů, dotace skoro 13.
Jenže podle radnice se přípravy zasekly na požadavcích ochránců přírody, podmínka byla zrušit asfaltové cesty a nahradit je mlatovými, aby se v parku udržela voda. To by znamenalo další nároky na odvodnění a náročnější technické řešení. Vedení města proto navrhovalo raději park opravit po svém a za svoje peníze.
Tato varianta platila ještě v pondělí, kdy o ní měli hlasovat zastupitelé města, ale bod byl stažený. Podle starosty Chrudimi Františka Pilného, který kandiduje ve volbách do poslanecké sněmovny za ANO, se totiž několik věcí změnilo. Další jednání se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přineslo dohodu, že se Chrudim pokusí projekt upravit, provede další testy, třeba propustnosti asfaltu v parku, a doladí podklady tak, aby dotaci město mělo šanci získat.