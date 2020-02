Adresa: Karla Gotta. V Chrudimi zvažují pojmenování ulice po zlatém slavíkovi

Celý nápad vznikl tak, že po smrti Karla Gotta začaly starostovi Chrudimi Františku Pilnému (ANO) chodit návrhy na pojmenování místa po zlatém slavíkovi. Bylo to několik případů, a tak se tím radnice začala zabývat.

Rozhodně ale není jednotná, jak potvrzuje starosta František Pilný pro pardubický rozhlas: „Pokud by ulice Karla Gotta měla vzniknout, tak já jsem vždycky říkal, že by to měla být ulice, která bude nová, protože bych nerad, abychom dospěli k tomu, že někdo si bude měnit 200 občanek kvůli tomu, že jsme se rozhodli změnit název ulice.“

Gott, Popper a Havel

Kromě Karla Gotta je ve hře ještě jedno jméno, Fridrich Leopold Popper. To byl velmi schopný a úspěšný podnikatel. V Chrudimi založil továrnu na boty, která byla ve své době největší v celém Rakousku-Uhersku. Byl to také významný mecenáš – přispěl třeba na stavbu chrudimského divadla. Mohlo by se po něm jmenovat nové náměstí, které vznikne jako součást dopravního terminálu před nádražím. Tedy na dohled od podniku Evona, což byla původně právě Popperova továrna.

V Chrudimi nová jména dostávají převážně nově postavené ulice, přejmenování je spíš výjimečné. Před devíti lety ve městě řešili možnost pojmenování nějakého místa po prezidentu Václavu Havlovi. Zvažovali, že jeho jméno ponese park Střelnice. Ale neprošlo to. Nabízí se příklad z Pardubic, kde zastupitelé minulý týden schválili změnu názvu ulice za hokejovou arénou – bude se jmenovat nábřeží Václava Havla.