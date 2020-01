Sloužím vlasti! První nováčci nastoupili k budovanému výsadkovému pluku v Chrudimi

Pro většinu je to úplně nové prostředí. Mají za sebou tříměsíční základní výcvik, předtím běžná povolání, tohle bude trochu jiné.

„Jsem u výsadkářů patnáct let a za tu dobu jsme tady tak velký nástupní termín neměli. Je to tím, že už tu jsou i přímo uchazeči o službu ve výsadkovém pluku,“ vysvětlil Českému rozhlasu Pardubice velitel chrudimského útvaru Ivo Zelinka.

Slovo uchazeč je důležité. Nástup automaticky neznamená jistotu červeného baretu, o ten budou nováčci teprve bojovat. Na dráze, ve vodě, v bahně a hlavně ve své vlastní hlavě. Opata: Velitelství kybernetických sil vznikne na začátku roku. Výsadkový prapor rozšíříme na pluk Číst článek

Během natáčení dostáváme doprovod a míříme za rekruty. Mají za sebou klasické fasovací kolečko, papírování a v sále čekají na instruktáž. Zlatá hvězda vzbudí rozruch. „Pánové, potřebuju dva…“ Slovo dobrovolníky už důstojník říct nestihne. Nejrychlejší nezaváhali ani vteřinu.

Desátník Michael Pech pochází ze středních Čech. „Od mala mě zajímala vojenská technika. A myslel jsem si, že mám na víc, než na službu u běžného útvaru. Tak jsem zkusil výsadkáře a zatím to vychází,“ popisuje svoji cestu do Chrudimi.

Svobodník Jaroslav Blažek to měl od Plzně dvě stě kilometrů. „Chci patřit mezi nejlepší,“ odpovídá jednoduše. Úplně do neznáma nejde, mezi vojáky má několik kamarádů. „Respekt mám asi ze zranění. Že si něco udělám a odepíšu se,“ vypráví. Nemá strach z bolesti, ale z toho, že by pak v cestě k padáku nemohl pokračovat.

Sítem projde polovina

Nováčky čeká jen dřina. U elitní jednotky jsou nároky vyšší než jinde, a to hlavně na fyzičku. Nový pluk bude potřebovat lidi, ale je vybíravý.

Armáda začne budovat prapor dronů. Zaměří se na průzkum, útok na nepřítele i pomoc záchranářům Číst článek

„Rádi bychom rostli tempem sto vojáků ročně. Ale to znamená, že jich musíme nabrat podstatně víc. Úspěšnost ve výběrovém řízení je lehce nad padesát procent,“ říká velitel chrudimských výsadkářů Ivo Zelinka. Současné nováčky čekají ostré testy v polovině března. Kdo splní, získá právo si na rameno umístit nášivku s padákem.

Víc nováčků znamená i víc postelí. Letos proto začnou úpravy chrudimských kasáren, přestavby a přístavby klíčových objektů. V první fázi by mělo přetavení současného praporu na pluk stát přes dvě stě milionů korun. Seskočit a udeřit bude připravených přes tisíc vojáků a vojákyň. Mezi nimi i někteří z těch, kteří na začátku ledna prošli branami kasáren poprvé.