Prodat zámek, koupit hotel. V Chrudimi uvažují, že by koupili zavřený hotel z peněz za zámek v Přestavlkách

Zámek nepotřebujeme, tak bychom ho mohli prodat. Takovou možnost teď projednává chrudimská radnice. Chce se zbavit barokního areálu v Přestavlkách, který městu připadl po druhé světové válce. Místo toho by radnice chtěla koupit uzavřený hotel Bohemia. Chrudim 0:10 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V zámku v Přestavlkách sídlí dětský domov s výchovným střediskem | Foto: Josef Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Z Chrudimi do Přestavlk je to zhruba patnáct kilometrů. Původní majitelé zámku po druhé světové válce emigrovali a majetek jim zabavil stát. Na zámku pak byla vojenská škola, později politická škola, následně léčebna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zámek nemá pro město žádný užitek a naopak ho stojí peníze, říká chrudimský starosta

Teď objekt využívá dětský domov, který tam provozuje výchovné středisko. A to na základě bezplatné výpůjčky, právě to chrudimské radnici vadí. Zámek nemá pro město žádný užitek a naopak ho stojí peníze, říká starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

„Zámek v Přestavlkách má rozsáhlý park, má hospodářské centrum a město Chrudim za to má v tuto chvíli pouze výdaje. Daň z nemovitosti, musíme to opravovat a udržovat,“ vypočítává důvody, proč se chce město zámku zbavit.

Koupit hotel?

Celý plán má ještě pokračování. Vedení Chrudimi mluví o tom, že by se z prodeje zámku mohl odkoupit uzavřený hotel Bohemia. Rozestavěný a oplocený zůstává už deset let a je to jedno z bolavých míst v Chrudimi.

Majitelé už prodej městu před časem nabídli, tehdy se mluvilo o 40 milionech plus dalších osm milionů za nedokončené parkoviště. Jenže na tom, jestli hotel koupit, nebo nekoupit, se radniční koalice zatím neshodla.

„Na prodeji Přestavlk shoda je. Co se týče koupě hotelu za ty peníze, tam shoda není. My si nemyslíme, že by město mělo vlastnit hotel,“ tvrdí místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Radnice bude o dalším postupu jednat příští týden.

Zavřený hotel Bohemia v Chrudimi | Foto: Michal Klíma | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Prodej zámku možný je, poprvé o něm vedení města mluvilo už v roce 2019, během pandemie koronaviru ale téma ustoupilo. Tehdy byl velmi hrubý prodejní odhad zhruba 30 milionů korun.

S hotelem je to složitější, není jasné, jaké by pro něj potom Chrudim našla využití. Zásadní tak bude postoj zastupitelů města.