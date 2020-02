Odpadky pod kontrolou. Města na Chrudimsku začínají čipovat popelnice

V několika městech na Chrudimsku začínají odpadkové kontroly. Radnice chtějí mít přehled, kolik toho lidé vyhodí a jestli správně třídí odpad. Většina obcí totiž musí na vyvážení popelnic doplácet a náklady pořád stoupají. Jedna možnost jsou čipované popelnice. Chrudim 9:44 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Špatně vytříděné popelnice možná nebudou technické služby v Chrudimi vyvážet. | Zdroj: Profimedia

Od příštího týdne se budou čipy montovat na popelnice třeba v Hrochově Týnci. Je to vlastně první změna v celém systému svážení odpadu a radnice chce mít na začátku přesný přehled, jak často se která popelnice musí vyvážet a kolik odpadu se ve městě celkem vyprodukuje. Velmi podobně jsou na tom Slatiňany, tam by se čipy měly objevit na jaře.

Častá je kombinace s pytlovými svozy. To znamená, že lidé nechají papír a plasty v pytlích před domem a popeláři je odvezou. Tak by to mělo být ve Slatiňanech, Luži nebo Hrochově Týnci. Na pytlích jsou kódy a podle nich si radnice budou vést statistiku, kolik materiálu lidé vyhodí.

Špatně třídíte? Nevyvezeme

Na změnu se chystá i Chrudim, kde dokonce uvažují o tom, že popelnice začnou popeláři prohlížet a hříšníkům je nevyvezou: „Je otázka, jestli technické služby nebudou muset přistoupit k tomu, že otevřou popelnici, zjistí, co je tam špatně, a nevyvezou ji. A bude odpovědnost toho rodinného domu nebo SVJ, co s tím udělají,“ popsal jednu z možností starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Jiné řešení zkoušejí v Heřmanově Městci, kde se lidem rozhodli nabídnout kompletní servis. Ke klasické popelnici ještě můžou dostat další tři - na bioodpad, papír a plasty. Mělo by to usnadnit a zlepšit třídění odpadu, protože za ten směsný platí města nejvíc.