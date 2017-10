'Chtěl bych být primátorem Prahy,' napsal Babišovi předseda Pirátů. Údajný vtip znovu ožil mezi poslanci ANO

„Chtěl bych být primátorem Prahy. Co pro to můžete udělat?“ Alespoň tak podle svých slov formuloval předseda Pirátů Ivan Bartoš SMS zprávu určenou pro Andreje Babiše z ANO. Už to jsou tři roky, co ji poslal. Podle Bartoše šlo o vtip. Přesto jeho údajný zájem o kandidaturu za hnutí nyní exministr financí v rámci povolebního vyjednávání připomněl, jak zjistil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

