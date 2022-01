Všichni zchudneme a úspory nemůžou nebolet. Fiala možná jen nechce lidi strašit, míní Kalousek

Vláda chce v novém návrhu rozpočtu na letošní rok ušetřit 80 miliard korun. Premiér Petr Fiala (ODS) v novoročním projevu slíbil, že úspory se budou hledat zejména tam, kde to občané nepocítí. Podle někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska to ale není dlouhodobě možné: „Možná jen nechce ty lidi vystrašit,“ řekl v Interview Českého rozhlasu Plus. Praha 20:06 14. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek na volebním štábu SPOLU. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ono to nemůže nebolet. Na první pohled to vypadá, že z ministryní Alenou Schillerovou (ANO) plánovaných 1928 miliard výdajů není problém ušetřit 80 miliard. Ale on to problém je, protože minulé vládě se vymkly z rukou takzvané povinné výdaje, které jsou ze zákona, z pracovních smluv,“ vysvětluje Kalousek.

V této souvislosti dále kritizuje daňový balíček přijatý minulou sněmovnou, který snížil příjmy státu. „Zvyšovat pravidelné povinné výdaje, aniž bych věděl, z čeho je zaplatím, je velmi neodpovědné. A úplně stejně neodpovědné je snižovat daňovou základnu, pokud nevím, kde současně snížím povinné výdaje,“ podotýká.

Současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už má jistě připravené návrhy, jak potřebné úspory najít v „nepovinných“ výdajích, které zahrnují přibližně 400 miliard, věří Kalousek. Musí pro ně ale v rámci pětikoalice získat politickou podporu.

Ani škrtání povinných výdajů se ovšem vláda v dalších letech nevyhne, pokud chce plnit programové prohlášení a nezvyšovat daně. „To se prostě nemůže nedotknout lidí. Budete muset propustit státní zaměstnance, udělat penzijní reformu, reformu sociální dávek, snížit transfery peněz směrem k obyvatelstvu,“ upozorňuje Kalousek.

Současně ale pochybuje o tom, že se podaří splnit všechny záměry a cíle obsažené ve vládním prohlášení, jako je zvyšování výdajů na školství, obranu nebo investice.

„Myslím si, že to narazí na tvrdou ekonomickou realitu a že ta vláda bude muset říct, že nějakého z těch cílů se vzdává nebo změkčuje. Že by se daly stoprocentně splnit všechny cíle, které jsou tam napsány, pokládám za ekonomicky nereálné,“ soudí.

Všichni zchudneme

Ministerstvo financí vidí možné úspory v provozních a investičních výdajích, Kalousek ovšem namítá, že šetřit na investicích reálně není úspora. „Je to jen odložená investice. Je to odložení problému, ne řešení. Úspora je, když nevydáte peníze, které by ten rok měly být zkonzumovány,“ podotýká.

Zmrazení platů státních zaměstnanců i ústavních činitelů je podle Kalouska maximem možného. „Kdo chtěl, tak to pochopil. Kdo ne a myslí si, že peníze rostou na stromech a je možné neomezeně přidávat, tak to nepochopí nikdy,“ uvádí s tím, že platy ve veřejném sektoru nyní výrazně převyšují mzdy v soukromé sféře.

„Stát nemůže přidat svým zaměstnancům, pokud na to nemá peníze. A on ty peníze opravdu nemá. Dokonce i na to, co jim nepřidává, si musí půjčovat, tak si těžko může půjčovat ještě na to, aby jim přidal,“ doplňuje.

Podle Kalouska hrozí, že letošním roce kvůli rostoucím cenám energií nebo inflaci zchudneme všichni a žádná vláda s tím nemůže nic udělat, jen pomoci těm, kdo upadnou do neřešitelné situace:

„Na 200 tisíc domácností upadne do energetické chudoby. Pro tyto vláda připravila nějakou pomoc. Ale jinak platí, že zchudneme všichni,“ opakuje.

