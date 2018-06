V Ústí nad Labem se ruší ubytovna. Dvacet lidí stále nemá nové bydlení, stěhují se do tělocvičny

Poslední nájemníci mají opustit ubytovnu v Ústí nad Labem na Střekově, která se v sobotu zavírá. Bez nového bydlení je stále asi dvacítka lidí. Část z nich se přesune do tělocvičny v ústeckých Předlicích, kterou pro ně město vyčlenilo. Zůstat tam ale můžou jen jeden měsíc. Ústí nad Labem 19:40 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Ústí nad Labem se zavírají dvě ubytovny, na snímku takzvaná modrá ubytovna. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Před ubytovnou na Střekově, které se říká Modrá, jsou vyložené krabice, je tu vidět sušák na prádlo, u vchodu postávají, posedávají lidé, občas přijede nějaké auto a věci do něj pak nakládají. Všechno to pozoruje Vlastimil Hadrava, které na ubytovně žil devět let. Jemu se nové bydlení sehnat povedlo.

„V Olšinkách, na ubytovně. Zítra se tam mám stěhovat. Musím zaplatit tisíc korun kauci, ale je to tam čistější a všechno je tam lepší,“ popisuje.

Naopak pan Tomáš, který sedí před ubytovnou spolu s ostatními, nový byt stále nemá.

„Nemám byt, nevím kam mám jít. Prohledal jsem tady celý kraj v Ústí nad Labem. Mám nastoupit do práce, ale nemůžu, nemám byt. Kam mám dát dítě?“

Těm, kdo ubytování od května nesehnali, nabídlo město k dočasnému bydlení školní tělocvičnu v ústecké čtvrti Předlice, říká primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová z hnutí UFO.

„Předlice jsme vybrali, protože tělocvična už byla několikrát jako krizové místo zřízena. Je to stavebně odděleno a bude tam moci být zajištěna asistence ve formě asistentů prevence kriminality,“ říká Nechybová.

V obou ubytovnách bydlelo 230 lidí

Se stěhováním lidem z ubytovny pomáhá Miroslav Brož ze sdružení Konexe.

„Víme, že někteří lidé v té tělocvičně tam jen čekají na to, až se jim uvolní domluvený byt. To může být třeba někdy v úterý nebo během příštího týdne. Oni tam potřebují většinou přečkat jen několik dní, ale někteří lidé z té tělocvičny nemají kam jít,“ říká Brož.

Podle ústecké primátorky by lidem, kteří skončí v tělocvičně, měli pomáhat sociální pracovníci neziskových organizací, například ze společnosti Člověk v tísni.

V obou uzavíraných ubytovnách původně bydlelo 230 lidí. Kromě ubytovny na Střekově také v další ve čtvrti Klíše. Tam se ale podle vedení města i zástupů neziskových organizací povedlo do soboty sehnat nové bydlení všem.