Blokáda chvaletické elektrárny pokračuje. Desítky aktivistů tam strávily noc, policie nemusela zasahovat

Druhým dnem pokračuje blokáda hlavního vjezdu do hnědouhelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Několik desítek aktivistů tak už přes 17 hodin protestují proti prodloužení jejího provozu a proti udělení výjimky na emisní limity, kterou před pár dny odsouhlasil Pardubický kraj. Policie podle její mluvčí Markéty Janovské v noci nemusela zasahovat. Chvaletice 9:29 6. července 2019

Lidé blokují vjezd do elektrárny vlastními těly. Podle mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné Mariky Volfové budou pravděpodobně na místě i celou sobotu, ale nevyloučila jiný scénář protestu, který blíže neupřesnila.

„Tábořiště se začíná probouzet. Mnozí tady postávají, snídají nebo ještě leží na karimatkách. Vidím tady, že mají třeba i spacáky. Někteří se ale ještě ani neprobudili,“ uvedl před 9.00 reportér Českého rozhlasu.

Aktivisté protestují proti prodloužení provozu elektrárny a proti udělení výjimky na emisní limit | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas Pardubice

Mluvčí policie Markéta Janovská řekla, že policisté nemuseli během noci řešit žádný incident. To potvrdila i Volfová. Okolí elektrárny střeží policisté, další hlídají vnitřek areálu. Celkem jsou na místě desítky policistů včetně těžkooděnců.

Elektrárna v sobotu funguje normálně, zaměstnanci se dostali do práce. Podle ČTK aktivisté zaměstnancům rozdávali letáky, kde jim vysvětlovali, proč by měli přijít na bezuhlíkovou ekonomiku, a předkládali možnosti, jak by si lidé pracující v uhelných elektrárnách mohli udržet živobytí.

„Jsme z principu proti násilí. Prioritou je bezpečnost účastníků akce, zaměstnanců elektrárny i policie,“ řekl v pátek jeden z pořadatelů akce Jan Polášek z iniciativy Občané za konec doby uhelné.

Transparent, projevy

Protest začal v pátek krátce po 10.00 u železniční zastávky Řečany nad Labem. Několik set lidí z ní zamířilo kolem elektrárny na zadní parkoviště, kde následovaly projevy účastníků a účastnic protestu.

Aktivisté vyvěsili na sloupy transparent s logem vlastníka elektrárny, společnosti Severní energetická, a s nápisem „Ničíme klima ve dne v noci“. Jedná se o parafrází na nedaleký reklamní slogan společnosti „Elektřina ve dne v noci“.

Mluvčí holdingu Gabriela Sáričková ČTK řekla, že elektrárna prochází modernizací za několik miliard a nedávno odvrátila v části středních Čech black out. Nerozumí tedy tomu, proč aktivisté protestují.

Rozhodnutí Pardubického kraje o udělení výjimky nejmladší hnědouhelné elektrárně v Česku není pravomocné, hnutí Greenpeace se odvolá k ministerstvu životního prostředí.

Limity jsme my

@LimityJsmeMy Dobré ráno z blokády před elektrárnou Chvaletice. Všichni statečně přečkali noc na silnici vedoucí dovnitř. Děkujeme všem, kteří nám přivezli jídlo, vodu, věci na spaní i vřelou podporu. Vážíme si toho a stále zůstáváme. 3 18