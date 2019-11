Ministerstvo životního prostředí zrušilo emisní výjimku pro elektrárnu Chvaletice

Elektrárna uvedla, že by musela pro dosažení limitů investovat miliardu a 400 milionů korun. Aby výjimku dostala, musí prokázat, že přínos pro životní prostředí by byl vyšší než tato investice. To ale podle mluvčí ministerstva Petry Roubíčkové nešlo z dodaných materiálů vyhodnotit.

„Nebylo zcela zřejmé, jaké budou skutečné náklady na přijatá a plánovaná opatření. A nebylo tak možné ověřit jejich správnost. Problematická byla také délka udělené výjimky. Žadatel požadoval osm let, provozovatel si zejména u rtuti ponechal až zbytečně dlouhou dobu na vyhodnocování stávajícího stavu a plánovaných opatření.“

Roubíčková dodala, že rozhodnutí kraje obsahovalo i další věcné a procesní chyby. To mimo jiné potvrzuje i mluvčí provozovatele elektrárny společnosti Seven energy Gabriela Sáričková Benešová.

„Pro nás je důležité, že krajský úřad nepochybil, když nám výjimku udělil. Ministerstvo životního prostředí konstatuje, že jsou tam nějaké nedostatky, které je třeba odstranit. My v tuto chvíli doplníme další dokumenty a následně krajský úřad rozhodne o výjimce znovu.“

Vedení Pardubického kraje názor resortu respektuje a výjimku pro chvaletickou elektrárnu znovu projedná. Elektrárna chce podle svého vedení jen dostat čas, aby se na splnění limitů nových limitů po roce 2021 mohla připravit.