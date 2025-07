‚Chvilku slunce, chvilku déšť.‘ Sklizeň zemědělcům poblíž Ostravy komplikuje proměnlivé počasí

Nestálé a deštivé počasí zkomplikovalo zemědělcům v Moravskoslezském kraji sklizeň. Předpověď počasí zatím není příznivá, a tak čekají na lepší podmínky. Navíc je na některých polích půda podmáčená, takže tam těžká technika nemůže vjet. „Ta řepka musí mít svou vlastní vlhkost, a do té má ještě daleko,“ vysvětluje sedmnáctiletý Vojtěch Nováček. Ostrava 10:14 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pole zemědělců Nováčkových v ostravském obvodu Stará Bělá, na němž zatím nemohou kvůli proměnlivému počasí začít sklizeň | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Pohled Vojtěcha je zabořený do displeje mobilu. Překvapivé na tom je, že společně s kamarádem Dominikem Hluchníkem nesledují sociální sítě, ale hlídají předpověď počasí kvůli sklizni. „Výhledy jsou bídné, má pršet. Chvilku slunce, chvilku déšť.“

„Takže co? Jede se, nebo ne? Je třeba rozhodnout!“ zapojuje se rázně do debaty jeho matka Markéta. „To nemá cenu, to ani nevyschne ten porost,“ rozhoduje Vojta.

Ovlivní to kvalitu porostu?

Takhle teď vypadají rodinné porady u Nováčkových z ostravského obvodu Stará Bělá. Početná rodina soukromých zemědělců se schází u venkovního stolu na dvorku. Kolorit zahrady dotváří králíkárna a přenosná klícka s vylíhnutými kachňaty. Hlavním a klíčovým tématem je počasí.

Vojtěch Nováček (vpravo) sleduje s kamarádem Dominikem Hluchníkem předpověď počasí | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Teď je to s tím počasím komplikované. Je hezky, ale pak zaprší. A tak se to strašně rychle za sebou střídá. Navíc ještě meteorologové straší s bouřkami,“ popisuje otec rodiny Radim Nováček. „Trochu mám obavy, jak to ovlivní kvalitu porostu. Především potravinářských pšenic. Doufám, že ji to příliš neovlivní.“

Rozlehlá pole má rodina starobělských zemědělců hned za domem. „Pojďte! Jdeme zkontrolovat, jak to počasí úrodu ovlivňuje,“ vydává se svižným krokem k polnostem Vojtěch, který studuje střední zemědělskou školu.

Se sklizní se musí počkat

„Tady jsme u řepky ozimé. Na těch vrchních tobolkách jde vidět, že už to bohužel začíná praskat. To je tím, že jednou je slunečno, pak zase prší,“ bere do dlaně stonek řepky.

„Téhle vrchní části se říká šešule. A kvůli tomu proměnlivému počasí praskají a semena se už vysypávají ven. A to my nechceme,“ popisuje na poli Vojtěch.

„Navíc, jak vidíte, tady se s tím strojem vyjet nedá. Půda je stále trochu promáčená,“ dodává. Se sklizní tak zemědělci ještě musí počkat. „Ta řepka musí mít svou vlastní vlhkost, a do té má ještě daleko,“ vysvětluje Vojta.

Na jižní Moravě přitom už mají žně v plném proudu. „Na jihu je teplejší klima. Jsou tak o deset, čtrnáct dnů před námi. My jsme teď na startovní čáře, připraveni vyjet,“ potvrzuje regionální zástupce Asociace soukromého zemědělství Martin Lička.

‚Musíme být trpěliví‘

Pro Markétu Nováčkovou znamenají žně také pořádný zápřah v kuchyni. Když započítá babičku s dědou, chystá svačiny a vydatné obědy pro desítku lidí.

„Syn Vojta má pravdu, počasí nám to letos trošku komplikuje. Ale to tak v zemědělství je. My neovlivníme věci, které jsou nad námi. Musíme být trpěliví, abychom mohli sklidit úrodu a měli ten chleba,“ říká smířeně.

Při sklizni pomáhají všichni tři synové – Vojtěch, Šimon a Petr – a ještě minimálně tři brigádníci.

Markéta Nováčková se syny a spolužákem jednoho z nich | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas