Chyba ve vyhlášce posílá všechny řidiče nad 65 let ke kardiologovi. Některé ordinace jsou zahlcené

Česká kardiologická společnost upozorňuje na faktickou chybu v nové vyhlášce ministerstva zdravotnictví. Zjistil to Radiožurnál s tím, že podle dokumentu musí mít k řízení auta posudek od kardiologa všichni lidé nad 65 let, a ne jen kardiaci. Ve čtvrtek má proběhnout schůzka mezi resortem a kardiologickou společností, kde se bude budoucí podoba vyhlášky řešit. Praha 8:29 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potvrzení od kardiologa mít pouze ti řidiči nad 65 let, kteří trpí vážnějšími srdečními problémy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyhláška, tak jak je napsaná a platná, říká, že posudek od kardiologa by měli mít všichni řidiči nad 65 let. Nejen lidé, kteří mají zdravotní problémy se srdcem. Radiožurnálu to potvrdil místopředseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.

3:03 V Česku přibývá dětí, které nemají lékaře. ‚Máme tu časovanou bombu,‘ říká starosta Kraslic Číst článek

„V textu jsou některé věci, které nedávají smysl, ale jsou tam i faktické chyby. Ve skutečnosti pokud by se vyhláška měla respektovat, tak by ke kardiologovi měl přijít úplně každý,“ popisuje Linhart. „Je tam uveden jeden EKG parametr, kde je přehozené znaménko – místo větší než je tam menší než, a to nedává smysl.“

Nejde ale o jediný problém vyhlášky, komplikuje také práci kardiologických ordinací a zahlcuje je. Posudek by totiž v některých případech mohl stačit od praktiků.

„Ve vyhlášce je napsáno, že se musí vyjádřit specialista, který odpovídá za léčbu dané choroby. Ale u nekomplikovaného vysokého krevního tlaku je tím specialistou praktický lékař. Takže v širším slova smyslu to tak chápat lze. Není pravdou, že by úplně každého pacienta musel vidět kardiolog, pokud má poruchu kardiovaskulárního systému,“ vysvětluje Ludmila Bezdíčková z předsednictva Sdružení praktických lékařů.

Závěrečné zkoušky v autoškolách čeká změna. Přes tablet budou komisaři digitálně zaznamenávat jízdu Číst článek

Lékaři se vyhláškou řídí. Jak ale řekli Radiožurnálu, čelí náporu pacientů. Což by mohl být problém prý třeba v Karlovarském nebo Ústeckém kraji, kde je kardiologů podle kardiologické společnosti obecně málo.

Ministerstvo už o problému ví. Ve čtvrtek se koná na resortu jednání, kterého se bude účastnit vedení ministerstva a zástupců zmíněných organizací. To potvrdil vrchní ředitel pro legislativu a právo z ministerstva zdravotnictví Radek Policar: „Proběhne schůzka pana ministra se zástupci České kardiologické společnosti, týká se novely vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.“

Resort se hájí mimo jiné tím, že musel zapracovat znění evropské směrnice. A tam mohlo při překlopení do českého textu dojít podle České kardiologické společnosti k nesrovnalostem.