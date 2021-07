V Česku je nedostatek dentálních hygienistek a sester. Ordinace si je mezi sebou půjčují

Zubním ordinacím chybí dentální hygienistky a taky zdravotní sestry. Problém s nedostatkem pracovní síly řeší hlavně v menších městech, nevyhýbá se ale třeba ani Praze. Podle Asociace dentálních hygienistek je v Česku odhadem 1800 pracovníků, kteří se zaměřují právě na zubní prevenci a profesionální čištění. To je ale zhruba čtyřikrát méně než je samotných zubních lékařů. Praha 12:15 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubním ordinacím chybí dentální hygienistky a taky zdravotní sestry (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Ortodontistka Petra Poláčková pracovala ještě nedávno v zubní ordinaci v Chrudimi. Do týmu hledala posily, třeba pozici dentální hygienistky ale nemohla obsadit skoro dva roky.

„Dlouhodobě jsem sháněla dentální hygienistku, nicméně nepodařilo se mi ji najít. Dva roky se nepřihlásila ani jedna zájemkyně. Opravdu na malých městech nejsou. Nevím, jestli je to problém toho, že tam nechtějí pracovat a stejně jako zubaři jdou do velkých měst. Ale je jich málo, a spolehlivých ještě méně,“ svěřuje se Radiožurnálu Poláčková.

Teď pracuje v Praze. Ani tady ale podle ní není situace lepší. „V Praze je to podobné. Hygienistky, když už jsou někde spokojené, tak nepůjdou někam jinam, a těch nových nepřibývá tolik, kolik bychom potřebovali. A stejné je to i se sestřičkami – šikovných lidí je málo,“ doplňuje.

Podle ní tak často dochází k situacím, kdy si lékaři zdravotní personál mezi sebou půjčují. „Mnohdy si půjčujeme, zapůjčujeme, doporučujeme si sestřičky. Je to trošku obchod a vždycky jsme šťastní, když najdeme někoho zodpovědného, kdo nám pomůže. Dentální hygienistky jsou velmi náročné na finanční ohodnocení,“ vysvětluje Poláčková.

Inzerátů na pracovních portálech jsou desítky. Nástupní podmínky pro zubní hygienistky se liší nejenom podle velikosti měst, ale třeba i podle zkušeností a praxe uchazečů. Například v Českých Budějovicích kliniky nabízejí plat až 65 tisíc korun měsíčně, v Brně i 80 tisíc. Průměrný výdělek v rámci republiky se ale pohybuje v nižších částkách.

„S poptávkou po dentálních hygienistkách se dá říct, že stoupá i jejich finanční ohodnocení na trhu práce. To rozmezí je široké – od 20 do 50 tisíc. Záleží na lokalitě, na tom, jaké cenové kalkulace mají jednotlivá zařízení, do jaké míry je dentální hygienistka zainteresovaná na celkových tržbách zařízení,“ popisuje prezidentka Asociace dentálních hygienistek Lenka Velebilová.

Zájem o studium dentální hygieny přitom v Česku roste. Stejně tak přibývá i škol, které obor vyučují. V současnosti jich je po celé republice patnáct – a to jak středních, vyšších odborných, tak i vysokých škol. Ne všichni absolventi ale po studiu v oboru dál zůstávají.

„Když uvážíme, že na 8000 zubních lékařů máme odhadem 1800 hygienistek, tak je to opravdu málo. Ideální by bylo, kdyby na každého zubního lékaře připadla jedna dentální hygienistka, ale to je v České republice zatím utopie. To, že na trhu chybí, je dáno tím, že v Česku je tento obor v plenkách,“ dodává Velebilová.

První škola pro dentální hygienistky se v Česku otevřela v roce 1996. Pro porovnání: ve Spojených státech, kde dentální hygiena vznikla, to bylo zhruba o 80 let dříve.

Chybí sestry a asistenti

Zubní ordinace aktuálně mají problém obsadit nejenom pozice dentálních hygienistek, shánějí taky další personál. To potvrzuje i zubařka Jana, která pracuje na stomatologické klinice přímo v centru Prahy.

„V našem oboru je stále největší nedostatek zdravotních sester či asistentů. Dříve sestra u zubního lékaře řešila spíše provozní věci a objednávání pacientů, ale v moderní stomatologii se zubní lékař neobejde bez přímé asistence u křesla a takzvané čtyřruční práce. Sestra či asistent je v takové ordinaci naprosto nezastupitelný článek. I proto se výrazně zvýšila poptávka právě po této pracovní pozici,“ říká Jana.

V některých regionech pak chybí i samotní zubní lékaři. Podle posledních dat České stomatologické komory jich loni meziročně ubyla bezmála jedna stovka. Vůbec nejméně jich je v Karlovarském a Libereckém kraji.