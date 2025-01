Chybí EIA a razítko stavebního úřadu. Diamo dostalo další rok na dopracování dokumentů k sarkofágu

Další rok dostal státní podnik Diamo na doplnění klíčové dokumentace pro stavbu jeho sarkofágu přes prohořívající toxickou haldu v Ostravě-Heřmanicích. Vyplývá to z usnesení, které má server iROZHLAS.cz k dispozici. Diamo požádalo o prodloužení lhůty už potřetí, ani po půl roce se mu totiž nepovedlo vypořádat se se všemi připomínkami báňských úředníků. Ti stále Diamu vytýkají, že k jeho záměru chybí zpracovaná EIA a souhlas stavebního úřadu. Praha/Ostrava 6:00 10. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sanaci hořící haldy čeká další zdržení. Báňský úřad opět neschválil změnu provozu úložného místa - vadí mu chybějící EIA i povolení stavebního úřadu | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Definitivní vyřešení problému hořící části heřmanické haldy je něco, na co Ostrava a celý Moravskoslezský kraj čekají už řadu let. Jsem rád, že se v krátké době podařilo navrhnout bezpečný a osvědčený postup,“ komentoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) optimisticky na konci loňského června nový plán Diama na sanaci toxické ostravské haldy.

Třicet metrů vysoký kopec plný odpadů z dolů a koksoven chce státní podnik zakrýt do sarkofágu za tři miliardy korun. Tak plánuje nejen uhasit požár uvnitř kopce, ale i zabránit úniku dalších toxických škodlivin do ostravského ovzduší.

Zahájení prací ale stále komplikují chybějící „razítka“ na klíčových dokumentech – Plánu pro nakládání s těžebním odpadem a Změně provozu úložného místa. A jak to vypadá, jejich doplnění ještě nějaký čas potrvá. Báňský úřad totiž dal svým nejnovějším usnesením, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, Diamu další rok na to, aby se vyrovnalo se všemi připomínkami, které úředníci jeho plánu vytýkají.

Nejde přitom o první podobný „odklad“. Poprvé k němu došlo už na začátku loňských prázdnin. Úředníci tehdy státnímu podniku vyčetli, že jim dodal nedostatečné podklady a vyžadovali do konce srpna 2024 jejich doplnění. Ani tento termín ale státní podnik nedodržel a požádal opět o další prodloužení lhůty.

Co je halda Heřmanice? Heřmanická halda je uměle vytvořený kopec vytěžené hlušiny z dolů a odpadů ze stále funkční koksovny. Pokrývá plochu 103 hektarů a dosahuje výšky 30 metrů. Halda začala vznikat ve čtyřicátých letech minulého století. Od devadesátých let prohořívá zevnitř. To představuje ekologickou zátěž kvůli toxickým a rakovinotvorným zplodinám, které unikají do ovzduší jen zhruba tři kilometry od centra Ostravy. Teplota uvnitř haldy dosahuje až 600 stupňů Celsia. Odval má ve správě státní podnik Diamo, který zahlazuje následky po těžbě na celém území České republiky. PROBLEMATIKU SANACE HALDY JSME POPSALI DŮKLADNĚ ZDE.

„V žádosti se uvádí, že důvodem je doplnění náležitostí podání, a to především o stanovisko a dokumentaci k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) a souhlasné vyjádření stavebního úřadu s povolením provozu úložného místa, jelikož stále nedošlo k určení příslušného stavebního úřadu pro vydání tohoto souhlasu,“ napsal báňský úřad v usnesení, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Stejný důvod pak Diamo zopakovalo i v polovině prosince, když báňským úředníkům opět psalo, že jejich další stanovený termín do konce roku 2024 nedodrží. Báňský úřad měl podle předchozího usnesení celé řízení zastavit, ale nakonec to neudělal. A dal státní firmě na dopracování dokumentů další rok.

Podle mluvčího Českého báňského úřadu Jiřího Fröhlicha mají totiž báňští úředníci jediný cíl – zajistit, aby Diamo před zahájením prací mělo zpracované veškeré chybějící dokumenty.

„Společnost Diamo má tu ekologickou škodu nějakým způsobem vyřešit a pokud bychom jejich aktuální žádost zamítli, tak by ji snadno podali znovu. Změnilo by se číslo jednací, možná by tu žádost nějak upravili, ale my bychom stále požadovali ty stejné dokumenty, které jsou nezbytné pro to, aby společnost Diamo mohla práce na haldě zahájit,“ vysvětlil Fröhlich důvody rozhodnutí úřadu.

Sporná EIA

Odklady sanace a dosavadní nečinnost na Heřmanické haldě se ale nelíbí jejímu částečnému vlastníkovi a podnikateli Daliboru Tesařovi. Ten zaslal v lednu dopis ministrovi průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi (STAN), ve kterém na něj apeluje, aby svolal k situaci na haldě jednání.

„Od společné veřejné deklarace vedení DIAMO, ministra financí a ministra průmyslu a obchodu již uběhlo více než šest měsíců, nikdo s námi však nejedná, sanace se zastavila a na odvalu Heřmanice stojí řadu let technika za stovky milionů. Pokud tedy smyslem veřejné politické proklamace nebylo pouze uklidnění občanů a skutečně máte zájem o transparentní dialog a pokračování sanace v souladu se zákonem, jsme připraveni ho vést,“ píše v dopise.

Podívejte se na nejnovější plán na utěsnění hořící části odvalu Heřmanice:



Podle mluvčího Diama Tomáše Indreie ale není pravda, že by Diamo na haldě nic nedělalo. Letos tam plánuje začít s přípravou sarkofágu, a to v rozsahu dosud schváleného Plánu pro nakládání s těžebním odpadem z roku 2020. Ten, jak už dříve serveru iROZHLAS.cz vysvětlil mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek, umožňuje zatím Diamu kopec odtěžovat. Firma ale do schválení nové dokumentace nesmí začít sarkofág stavět.

Současně Diamo pokračuje v přípravě projektové dokumentace, která by podle Indreie mohla zároveň vyřešit i problém chybějícího posouzení vlivu sanace na životní prostředí (EIA) vyžadované báňským úřadem. „Projektová dokumentace totiž určí množství a typ materiálu pro zdárnou sanaci odvalu Heřmanice a další technické parametry. V ideálním případě nebude EIA třeba,“ upozorňuje.

K posunu naopak podle Indreie došlo v případě schválení plánu na sarkofág stavebním úřadem, který se už začal zabývat pasportizací stavby. Jak Indrei vysvětloval serveru iROZHLAS.cz už v září, o razítko stavebního úřadu požádalo Diamo poprvé před loňskými prázdninami. Úředníci ale na žádost nereagovali, protože nebylo jasné, který úřad je v této věci příslušný.

„Došlo nakonec k vyjasnění, že příslušným stavebním úřadem je Dopravní a energetický stavební úřad,“ podotýká Indrei s dovětkem, že tím je jedna ze dvou hlavních připomínek báňského úřadu prakticky vyřešená a schválení dokumentace tak bude záležet jen na zmiňované EIA.

I kdyby nakonec úřad požadoval nutně její zpracování, Diamo tvrdí, že to celý projekt významně nezdrží. „V harmonogramu je počítáno i s nutnou eventualitou zpracování EIA. Paralelně mohou být realizovány práce, které posouzení v procesu EIA nevyžadují a tím můžeme eliminovat prodlevu,“ dodává. Práce v Ostravě-Heřmanicích plánuje firma dokončit do deseti let.

Přečtěte si celá znění všech tří usnesení báňského úřadu. První z 2. července 2024, kde báňský úřad vypočítává konkrétní nedostatky. Ve druhém z 26. srpna 2024 úřad prodloužil dobu, po kterou bude přerušeno správní řízení. Stejně postupoval i v nejnovějším usnesení z 18. prosince 2024: