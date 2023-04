‚Jestli mi seberou řidičák, tak co?‘ V Břestu skončil praktický lékař a nový není, místní musí dojíždět

V některých obcích Zlínského kraje chybí praktičtí lékaři. Problém se bude ještě zhoršovat, téměř polovina praktiků v regionu je v seniorním věku. Týká se to například obce Břest, kde v prosinci skončila ordinace a radnici se nedaří najít nového lékaře. Ti, kteří měli štěstí, získali nového lékaře v sedm kilometrů vzdálené Kroměříži. Ostatní ale musí k lékaři dojíždět desítky kilometrů. Břest (Kroměřížsko) 11:34 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Břest praktickému lékaři nabízí různé výhody. Ani tak ale nemůže nikoho najít (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

„Měla jsem kdysi mrtvičku, chodit nemůžu, nohy mě bolí,“ vyjmenovává paní z Břestu své zdravotní problémy. U nich v obcí jí teď s tím ale nikdo nepomůže. Od prosince minulého roku tam nemají praktického lékaře. K doktorovi teď jezdí do Kroměříže, vozí ji vnučka s manželem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od konce loňského roku chybí lékař v obci Břest na Kroměřížsku

Lékaře v Kroměříži navštěvují i další obyvatelé Břestu. „A co mám dělat? Jedině potom už umřít. Ptá se někdo venkovanů na to, jestli je to daleko, nebo ne? Manželka chodí o dvou berlích a jestli mně seberou řidičák, protože mám 82 let, tak co? Tak bude chodit do Kroměříže pěšky?“ stěžuje si muž z Břestu.

Přesto patří mezi ty šťastnější, další lidé musí za lékařskou péčí dojíždět až do Lipníka v Olomouckém kraji, kam odešla i původní lékařka z Břestu.

„Nejbližší doktor je v Kroměříži, pokud se tam lidé stihli zaregistrovat. Většina to nestihla, tak dojíždí do Lipníka, to je 35 kilometrů autem. Není tam přímý spoj. Pokud se pojede vlakem, tak do Přerova a z Přerova na Lipník,“ potvrzuje starosta Břestu Miroslav Šálek (nez.).

Obec Břest přitom praktickému lékaři nabízí různé výhody. Ani tak ale nemůže nikoho najít.

„Máme tady zdravotní středisko, takže prostory pro ordinaci máme. Jsme ochotní poskytovat zdarma ordinaci a byli bychom ochotní platit i nájem na bytě v Břestu, aby lékař neměl zbytečné dojíždění. Za čtyři a půl měsíce mě kontaktoval jeden lékař a ve chvíli, kdy se dozvěděl, že hledá i Hulín, tak kontaktoval samozřejmě Hulín a bude se bavit s nimi,“ přibližuje starosta obtíže s hledáním lékaře.

Problémy s dostupností praktických lékařů má víc obcích ve Zlínském kraji. Část ordinací končí bez náhrady. V regionu je totiž téměř polovina všech praktiků v seniorním věku.