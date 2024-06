Chybí u pardubické nemocnice parkování? Víme o tom, ale prioritou byla zdravotní péče, tvrdí hejtman

Pardubická nemocnice na jaře otevřela nový pavilon urgentního příjmu. Stavba vyšla bezmála na dvě miliardy korun. Místní si ale stěžují, že u pavilonu chybí parkování. Hejtman Martin Netolický (3PK) ujišťuje, že parkovací dům je v plánu. „Mohli jsme začít parkováním, ale garantuji vám, že pak bychom financování té hlavní stavby nezvládli. Měli bychom parkovací dům, ale neměli bychom ještě urgent,“ říká v pořadu Máme hosty pro Pardubický rozhlas. Rozhovor Pardubice 21:33 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Vypadá to, že provoz v Pardubické nemocnici zůstává, situace je stabilizovaná. Většina z 56 lékařů, kteří před časem podali výpověď, ji stáhla. Požadovali zvýšení příplatků za noc, víkend a další výhody. Pane hejtmane, nemůže se obdobná situace opakovat v budoucnu?

Když budu upřímný, tak se samozřejmě může opakovat. Protože žijeme v nějaké době, je potřeba vnímat i situaci celostátní. Nechci být zbytečně kritický, ale troufnu si říct, že komunikace s ministerstvem zdravotnictví je mimořádně složitá. Myslím s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09).

Chtěl jsem se na téma přesčasové práce a organizace regionálního zdravotnictví k němu objednat už od podzimu. Do dnešního dne nemá čas.

Ale když jsme postavili urgentní příjem a otevřeli ho v pondělí, tak se na to chtěl přijet podívat, pravděpodobně se vyfotit. (Redakce požádala o reakci ministerstvo zdravotnictví, viz box níže.)

Já jsem ale avizoval, že bych se zeptal i na tyto otázky, které skutečně pálí české zdravotnictví. Protože vyfotit se v urgentu, který postavil někdo jiný – sice s využitím evropských peněz, ale to spíš shodou okolností, protože se jednalo o postcovidové peníze – to umí každý.

Ale chtělo by to řešit problémy resortu. Domnívám se, že se dá očekávat, že se pravděpodobně v září dočkáme bohatší diskuze, ale ta se nebude týkat Pardubického kraje, protože u nás výpovědi skutečně staženy byly.

„Tvrzení, že se pan ministr vyhýbá panu hejtmanovi Netolickému, je nesmysl. V Pardubickém kraji byl ministr zdravotnictví na řadě míst, ať už jde o samotnou pardubickou nemocnici a podobně. Stejně tak pravidelně navštěvuje regionální nemocnice po celé republice. Tvrzení, že by se nevěnoval regionálnímu zdravotnictví, je tak stejně absurdní jako to první. S řediteli fakultních nemocnic je v kontaktu pravidelně a na několika úrovních. Pan hejtman rovněž velmi dobře ví, že pan ministr pondělní návštěvu zrušil z pracovních důvodů. Další osobní výpady pana hejtmana ministerstvo zdravotnictví nebude komentovat.“ Jan Řežábek (mluvčí ministra zdravotnictví)

S lékaři jsem mluvil osobně za přítomnosti doktora Martina Engela (předsedy Lékařského odborového klubu – Svaz českých lékařů) a musím mu osobně poděkovat, protože se snažil celou situaci zklidnit. Myslím, že nakonec se to podařilo. Že byly výpovědi staženy, za to děkuji samozřejmě všem.

Takže v Pardubicích zůstává péče nezměněná, zůstala jediná výpověď, ale to bylo asi spíš z osobních důvodů. Do toho samozřejmě nevidím.

Každopádně ale situace stabilní není. Uvidíme, jak se situace vyvine v průběhu dalších měsíců, v průběhu podzimu. Téměř se o tom nemluví, ale čeká nás uzavírání smluv s pojišťovnami na další období. Čili situace bude ještě letos diskutována.

To ale není problém čistě Pardubického kraje, půjde o celostátní jednání. A já doufám, že pan ministr Válek, místo focení se u našich projektů, přijede a vysvětlí nám, jak máme organizovat regionální zdravotnictví. Zatím nám vysvětloval, jak fungují fakultní nemocnice, ale pokud vím, tak ani s řediteli fakultních nemocnic není příliš v osobním kontaktu.

Parkování u nemocnice

Pardubická nemocnice prošla historickou modernizací. Problémem ale zůstává parkování. Proč se s ním nepočítalo při plánování a projektování takhle velké stavby?

To je gaučové hodnocení situace v době, kdy už máme postaveno. Samozřejmě chápu, že se tato otázka nabízí. Jenže my jako kraj jsme dlouhodobě podfinancování, pokud jde o rozpočtové určení daní, tedy peníze, které dostáváme od státu.

To, že se u nás postavila největší stavba v oblasti zdravotnictví několik let zpět a několik let dopředu, dá se říct, celé České republiky – to je prakticky zázrak. Zvládli jsme to z rozpočtového určení daní pro kraj, který oproti srovnatelným krajům tratí miliardu až dvě ročně.

Samozřejmě mohli jsme začít parkováním, ale garantuji vám, že pak bychom financování té hlavní stavby nezvládli.

Vnímám všechno, co slyšíme. Problémem se zabýváme. Už probíhá projektování úprav prostor bezprostředně vedle železniční zastávky Pardubice-Pardubičky. Máme v plánu malý a potom výhledově i velký parkovací dům v rámci nemocnice.

Ale prosím, nelze všechno hned. Parkování je problém nejen u nemocnice, ale i na sídlištích, sám bydlím na sídlišti. Je to plošný problém, protože automobilová zátěž je enormní.

Chci akcentovat, že jsme přemýšleli logicky a myslím, že správně, že primárním úkolem krajské nemocnice je zajistit kvalitní dostupnou péči v moderních prostorách, které neodpovídají 19. století, ale 21. století.

I další obslužné provozy musíme zajistit, to je jednoznačné, ale všechno je o penězích. Takže jsme se dohodli, že priorita je poskytování péče, protože zdraví je nejdůležitější. Pokud někdo říká, že jsme měli začít opačně, tak garantuju téměř s jistotou, že bychom sice měli pěkný parkovací dům, ale s vysokou pravděpodobností bychom ještě neměli urgent.

