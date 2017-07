Chybovala policie v případu pohřešované Michaely M.? Její věci našla v autě podezřelého až napodruhé

Kružítko a nůžky pohřešované dívky našli kriminalisté v jeho autě až napodruhé. Do vazby ho neposlali, přestože čelil obžalobě za pohlavní zneužití nezletilé. A i bez toho měl Otakar S., hlavní podezřelý v případu ztracené Michaely M. z Ústí nad Labem, bohatou kriminální minulost. Nakonec se oběsil a šance na dívčino nalezení je téměř mizivá. Chybovali kriminalisté? Praha 6:00 28. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie pátrá po Michaele M. od poloviny ledna 2017. | Foto: Policie ČR | Zdroj: Policie ČR

Kružítko s nůžkami, které prokazatelně patřily pohřešované třináctileté Michaele M. z Ústí nad Labem, našli policisté v autě Otakara S. až 30. ledna, tedy po jeho sebevraždě. Jeho mazdu ale prohledávali už v noci po dívčině zmizení, tehdy ovšem nic nenašli. Neodbyli první prohlídku? Server iROZHLAS.cz žádal o odpověď mluvčí ústeckých vyšetřovatelů. Nedočkal se.

„Nebudeme poskytovat žádné informace,“ zněla nekompromisní odpověď Šárky Poláčkové na dotaz, jestli kriminalisté auto Otakara S. prohledávali řádně.

Otakar S. byl v případu zmizení třináctileté Michaely M. hlavní podezřelý. Na konci ledna se oběsil. | Foto: Facebook | Zdroj: Facebook

Podle neoficiálních informací tam ale zmíněné věci opravdu nebyly. A Otakar S. - anebo někdo, kdo měl k vozu přístup - je převážel až později. Zametal stopy? Proč ale vůz důsledně neuklidil? Dost možná nečekal, že již jednou prohledané auto budou vyšetřovatelé zkoumat znovu. Důvod druhé prohlídky byl jiný: Otakar S. coby hlavní podezřelý spáchal sebevraždu.

Opakované myšlenky na sebevraždu

Zpětně viděno, otázky vzbuzuje i další postup policistů. Proč jej neobvinili dříve a nepožádali o uvalení vazby? Ve vězení by jej měli pod kontrolou a není vyloučeno, že na konec by jim místo, kde Michaelu M. ukryl, prozradil sám. Ani na tyto otázky nechtějí oficiální místa odpovědět. Tento dotaz ponechala do uzávěrky textu bez odpovědi i dozorující státní zástupkyně Zdeňka Krausová.

Do policejní cely se tak v průběhu pátrání dostal Otakar S. jen jednou. A na krátkou dobu. Když čtyři dny po dívčině zmizení proběhla domovní prohlídka v jeho bytě v obci Čeminy poblíž Plzně, zamířil poté do Ústí nad Labem. Tam ale nedojel a zůstal v okolí Plzně. Ze silničního odpočívadla u obce Hadačka pak příbuzným psal, že uvažuje o sebevraždě.

„Nakonec byl zajištěn a umístěn do cely předběžného zadržení v Plzni,“ poznamenali si detektivové do interních dokumentů, se kterými se server iROZHLAS.cz seznámil. Hned druhý den se ale Otakar S. dostal na svobodu: myšlenky na sebevraždu popřel, prý se jednalo o nedorozumění (více čtěte ZDE).

Nebyl to další argument pro to, aby Otakara S. posadili do vazební věznice? Jako důvod by to u soudu neobstálo. A co víc: mohlo jít o policejní taktiku. Otakara S. nechali na svobodě, sledovali jej a doufali, že je přivede k místům, kde pohřešovanou ukryl. Jenže ani tuto verzi nechce policie potvrdit.

Neodhalený sexuální predátor

Při zkoumání časového sledu událostí po zmizení dívky nicméně nelze policistům upřít, že v první chvíli postupovali překvapivě rychle. Otakara S. poprvé vyslýchali ve 3.52 hodin 12. ledna, tedy necelých devět hodin poté, co zmizení Michaely oznámila její matka. Znovu jej k výslechu volali po deváté hodině následujícího rána. Zjevně se jej snažili držet pod tlakem.

„Na blíže nezjištěném místě v Ústeckém kraji v osobním motorovém vozidle s úmyslem se pohlavně uspokojit osahával pod kalhotkami na nahém přirození nezletilou, přestože věděl, že dosud nedosáhla věku 15 let, dále jí nabídl peněžní částku ve výši cca 2000 Kč za to, že s ním bude mít pohlavní styk, což tato odmítla,“ popsala skutek státní zástupkyně do obžaloby. Tu server iROZHLAS.cz získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Jeho profil musel dávat tušit, že je hlavní podezřelý. V minulosti byl trestán za majetkovou i násilnou trestnou činnosti. Jeho partnerky připustily, že je zneužíval. V té době nadto padla obžaloba z pohlavního zneužití, jehož se měl dopustit na kamarádce Michaely M.

„To ale policisté zjišťovali až postupně. Při prvním výslechu jim sebejistě tvrdil, že nebyl nikdy trestán,“ připomíná zdroj obeznámený s vyšetřováním.

A po detektoru lži, jemuž se podrobil 23. ledna, už přiznal i to, že bývalé partnerky uspával a „prováděl na nich sexuální praktiky, které odmítaly – ženy o tom nevěděly, ve výsleších uvádějí, že si vzpomínají na okamžiky, kdy se probudily malátné s nepříjemnými pocity v intimních partiích“.

Jen indicie, žádný přímý důkaz

Jak ve čtvrtek informoval server iROZHLAS.cz, policie už nyní při pátrání po pohřešované Michaele M. pracuje pouze s jednou vyšetřovací verzí. Pachatelem únosu dívky byl nejpravděpodobněji právě Otakar S.

„Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ stojí v policejních dokumentech. „Tělo se nachází ukryté na trase Plzeň – Ústí nad Labem. Zbavil se ho do prvního výslechu, tedy do 12. ledna 3.15 hodin,“ konstatuje dokument.

Jak sami ve vyhodnocení kriminalisté připouští, získali pouze sérii indicií a nepřímých důkazů, které se navíc nespojily v dokonalý řetězec. Přímý důkaz jim prý chyběl. Což se s největší pravděpodobností nezmění, dokud nenaleznou tělo Michaely M.