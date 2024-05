Chyby u přijímaček na střední školy vyhodnotíme společně s Cermatem, říká Bětáková

Společnost Cermat má ve středu mezi půlnocí a čtvrtou ranní zveřejnit finální výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. A to i přes problémy, které přijímačky provázely. V pondělí se totiž ukázalo, že asi desítka středních škol špatně spočítala body uchazečů. Odborníci z Cermatu už chyby u škol vyřešili. Zástupkyně státního tajemníka ministerstva školství Martina Běťáková Radiožurnálu řekla, že chyby ještě musí vyhodnotit. Rozhovor Praha 11:26 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na čtyřleté denní obory se po prvním kole přijímaček dostalo 90 % uchazečů. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Miroslav Krejčí v pondělí Radiožurnálu řekl, že se hledá řešení, jak eliminovat chyby ředitelů škol, které teď Cermat musí napravit. A napravil. Sledujeme to téměř v přímém přednosu. Jak by tohle podle vás šlo?

Budeme si muset společně na to sednout i s Cermatem, vyhodnotit, o jaké typy chyb šlo. A pro příští rok připravit třeba v DiPSy některé funkcionality, které by tomu zabránily. Ale bez analýzy těch chyb vám teď neřeknu.

Obecně už víme, tedy podle Cermatu, že 90 procent uchazečů o studium na čtyřletých oborech, dodejme v denní formě, je umístěno do škol. Počítalo se s tak vysokým číslem už při plánování změn? Je to úspěch?

Mysleli jsme si, že to číslo bude dobré, ale malinko nižší. To znamená, ano, 90 procent přijatých dětí na denní studium ve středních školách mimo víceletá gymnázia považuji za velký úspěch.

A co teď bude dál pro uchazeče, pro ty úspěšné? Co musí udělat? Třeba potvrdit nějak vybrané střední škole, že do ní opravdu nastoupí?

To právě nemusí. To je ten velký rozdíl oproti minulým letům, kdy museli nést do školy zápisový lístek. Tím samotným faktem přijetí a zveřejnění mají děti své místo na střední škole jisté, takže spíš budou čekat na nějaký kontakt od školy, která je bude kontaktovat s dalším postupem, například třídními schůzkami pro budoucí studenty a tak dál.

To bylo teď o těch zhruba 90 procentech, a co naopak ti neúspěšní? Je možné se proti výsledku odvolat, když uchazeč není spokojen s tím, na jakou školu se dostal?

Samozřejmě devadesátiprocentní úspěch, jak říkáte, znamená, že tady bude i deset procent neúspěšných dětí, pro které samozřejmě ta situace bude velmi těžká. Na druhou stranu má řešení. Je to jenom první kolo a hned 21. května budou mít možnost se hlásit do kola druhého.

To znamená, ano, mohou podat odvolání, mají na to tři pracovní dny, to znamená do pondělí 20. května, ale má to smysl pouze v případě, že shledali nějaké pochybení ve správním řízení. To znamená, že jim například byly špatně ohodnocené testy, sečtené počty bodů, což nepředpokládáme, ale stát se to může. Případně třeba nezapočítala škola ve školní části přijímací zkoušky některá z kritérií, výsledky z olympiád nebo doplňková jiná kritéria.

Takže v případě, že má rodič, dítě pochybnost o tom, že skutečně to bylo špatně ohodnocené, že nemá tolik bodů, kolik by měl mít, tak má smysl se odvolat do tří pracovních dnů k té konkrétní škole. A to, co bylo dřív v uplynulých letech, že se odvolávali, protože prostě na ně nezbylo místo, tak to už letos smysl vůbec nemá. Protože právě systém DiPSy rozřadil děti podle algoritmu a žádné volné místo nezbylo. To znamená důvod, že není volné místo, není důvodem k odvolání.

Povězte ještě, kdo z těch neúspěšných uchazečů se může hlásit do druhého kola? Jsou to jenom deváťáci, nebo i ti, co se hlásili na víceletá gymnázia?

Do druhého kola se může hlásit každý uchazeč, to znamená i uchazeči na šestiletá, osmiletá gymnázia, kteří ale nebyli přijati v prvním kole.

Pokud by byli přijati v prvním kole a rozmysleli by si to, tak by se museli nejdřív vzdát toho místa. Oznámit škole, že nenastoupí. Ale to předpokládáme, že nenastane, protože když se dostanete na jednu z těch svých tří vysněných škol, tak je to dobrá zpráva. Každopádně ti, kteří přijati nebyli nebo třeba kteří to vůbec v prvním kole nezkoušeli, se hlásit můžou.

Co je ale důležité a na to bych ráda upozornila, na maturitní obory se mohou přihlásit jenom ti, kteří se na maturitní obor hlásili už v prvním kole, protože ve druhém se nedělají jednotné přijímací zkoušky, ale započítávají se body z těch dubnových. To znamená, že pokud bych neměl body z dubnové JPZ-ky, z matiky, z češtiny, tak se ani nemůžu hlásit na maturitní obor v kole druhém.

Ještě dodám, že přihlášku do druhého kola mohou podávat studenti už příští týden, seznam oborů s volnými místy bude k dispozici v systému DiPSy. Ideálně, prosím, jednoslovnou odpověď, bude těch volných míst dost pro všechny deváťáky?

Bude jich dost, možná ne v těch místech, kde by je uchazeči chtěli.