Chyby v účetnictví opravil telekomunikační úřad i ministerstvo práce. NKÚ vydal výsledky prověrky

Český telekomunikační úřad během loňské kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) opravil zjištěné nedostatky ve svém účetnictví. Jeho údaje z účetnictví a o plnění rozpočtu jsou tak spolehlivé. V pondělí to uvedl NKÚ k výsledkům kontroly zaměřené na účetnictví a rozpočet. Kontrolní úřad zjistil chyby v objemu 6,5 miliardy korun, které by podle něj měly významný vliv na zůstatky položek účetní závěrky ČTÚ za loňský rok.

Český telekomunikační úřad má na starosti hlavně elektronické komunikace a dohlíží na poštovní služby. Pro letošek má schválený rozpočet téměř 2,2 miliardy korun. Rozhoduje také spory v oboru, pokud tak stanoví zákon.

Zpráva NKÚ uvádí, že dvě objemově nejvýznamnější chyby za téměř 6,2 miliardy korun by však významně neovlivnily uživatele účetní závěrky, protože šlo pouze o užití chybného účtu v rámci stejné účtové skupiny. Zbývající nedostatky se týkaly nesprávného účtování o podmíněných závazcích či prostředcích přijatých z Národního plánu obnovy, uvedl NKÚ.

Telekomunikační úřad zjištěné účetní chyby opravil a přijal i odpovídající opatření.

„Po provedených opravách bylo účetnictví ČTÚ podle NKÚ vedeno v souladu s právními předpisy a účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví,“ konstatuje NKÚ. Dospěl také k závěru, že vnitřní kontrolní systém ČTÚ je po opatřeních přijatých v průběhu kontroly v prověřovaných oblastech účinný.

Kontrola na ministerstvu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) loni po kontrole NKÚ opravilo zjištěné nedostatky ve vedení účetnictví a údajích o plnění státního rozpočtu. Prověřované údaje ministerstva o jeho rozpočtu a z účetnictví jsou tedy nyní spolehlivé, uvedl NKÚ k pondělním výsledkům kontroly na ministerstvu.

Kontrolní úřad zjistil chyby ve vedení účetnictví, které by představovaly 7,6 miliardy korun a měly by významný vliv na zůstatky položek účetní závěrky ministerstva za loňský rok.

„NKÚ sice zmiňuje některé chyby, jak ale sám úřad dodává, ty byly ze strany resortu ještě před účetní uzávěrkou opraveny. MPSV navíc přijalo systémová opatření, díky nimž k podobným dílčím nesrovnalostem již nemůže docházet,“ sdělila mluvčí ministerstva Kateřina Procházková.

Uvedla, že uvedené nedostatky netvořily ani procento v celkovém rozpočtu ministerstva, a nelze tedy podle ní hovořit o zásadním pochybení na straně ministerstva.

