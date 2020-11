Dva různé výsledky testu na koronavirus? Ministerstvo zdravotnictví ví o jednotkách chybných případů

Nejdřív dostali informaci o negativním výsledku testu na koronavirus, o něco později pak zprávu s pozitivním výsledkem. Ministerstvo zdravotnictví sice připouští, že takové případy existují, samo je ale eviduje jen ojediněle. Podle resortu za tím obvykle bývá chyba už při samotném odběru nebo při zadávání výsledku do systému. Praha 15:08 29. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Problém je asi v tom systému, jak jsou výsledky generovány a přeposílány,“ vidí možný prostor pro chybu Pavel Dřevínek z Ústavu lékařské mikrobiologie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dva různé výsledky dostala i Lenka, která se nechala testovat na koronavirus spolu s manželem.

„Chystali jsme se navštívit moji tchýni, které je 80 let a patří do té nejrizikovější skupiny kvůli dalším onemocněním, které má, takže jsme si říkali pro jistotu,“ přiblížila Radiožurnálu, proč na test šla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Zuzany Machálkové

Lenčin manžel byl negativní, její výsledky přišly o něco později. „Ještě jsem říkala manželovi: ‚Pojď, jsi negativní, já musím být taky negativní.‘ A on říkal, že ne, že musíme opravdu počkat. No a pak mi přišla smska, že jsem negativní, tak jsme sedli do auta a vyrazili.“

Po setkání s nemocnou tchýní a několika dalšími lidmi ale přišel Lence e-mail s certifikátem. A čekalo ji nepříjemné překvapení.

„Podívala jsem se do toho jen proto, že mě zajímalo, jak ten certifikát vypadá. Protože jsem ho nepotřebovala, když jsem ho chtěla jen pro osobní potřebu, nikam jsem neměla cestovat, tak jsem si říkala, podívám se, jak to vypadá. No a tam jsem najednou viděla výsledek pozitivní.“

‚Přitom přijel s papírem, že je negativní.‘ Po Ukrajině se stát potýká s chybnými testy z Polska Číst článek

Okamžitě se proto obrátila na jednu z pražských laboratoří, která ji předtím informovala o tom, že nakažená není. Lékařka ale Lence řekla, že jsou jen lidé a chyba se stát může.

Takové případy eviduje i ministerstvo zdravotnictví. „Vliv má způsob odběru vzorku a pak i přímo laboratorní vyhodnocení testu. Při sledování celkového vývoje pandemie a stanovování jeho parametrů však tyto chyby nepovažujeme za zásadní problém,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí resortu Martin Novotný.

Ministerstvo připouští, že problém může vznikat i při ručním zadávání výsledků do systému. Podle přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie v pražském Motole Pavla Dřevínka je hlavním důvodem, proč testovaný dostane chybný výsledek, špatná komunikace.

„Spíš ta chyba nastala až v okamžiku uvolňování výsledku jedním nebo druhým způsobem, takže tady je problém asi v tom systému, jak jsou výsledky generovány a přeposílány,“ vidí Dřevínek možný prostor pro chybu.

Nejasný výsledek

Ministerstvo zdravotnictví ví podle mluvčího jen o jednotkách případů chybných testů z celkového počtu odebraných vzorků. Konkrétně Lenčin příběh ale špatným vyhodnocením neskončil.

Později šla na test protilátek a výsledek ukázal, že žádné nemá. Doteď tak neví, jestli nakažená skutečně byla - neměla totiž žádné příznaky.

‚Stát nemá přehled.’ Dotační programy Covid zapomněly na soukromé hrady a zábavní parky Číst článek

Právě bezpříznakový průběh může být podle Pavla Dřevínka z motolského Ústavu lékařské mikrobiologie příčinou nulových protilátek. Záleží navíc, kdy člověk na test na protilátky jde.

„Ty protilátky jsou po určité době detekovatelné, ale s prodlužující se dobou můžou vymizet, takže může nastat chvíle, kdy ty protilátky detekovatelné nejsou, byť to neznamená, že ten dotyčný už není chráněn a že jeho imunitní systém je znovu naivní a nebyl by schopen včas zareagovat na reinfekci,“ říká.

Pokud testovaný dostane dva různé výsledky nebo je negativní, ale má příznaky onemocnění covid-19, měl by se obrátit na příslušnou hygienickou stanici nebo svého praktického lékaře.

„Který může v případě jiných klinických projevů, než odpovídají výsledkům testů, zvážit možnost opětovného testování,“ dodává mluvčí resortu zdravotnictví Martin Novotný.

Samoplátci pak musí kontaktovat odběrové místo. Pro jakékoliv dotazy týkající se koronaviru je navíc k dispozici informační linka na čísle 1221.