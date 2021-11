Chyť a pusť. Rybáři ponechají na Bečvě speciální režim ještě příští rok. Ve vodě našli cizorodé látky

Režim Chyť a pusť bude na řece Bečvě platit i příští rok. Rozhodli o tom z preventivních důvodů rybáři. Ve vzorcích vody zaznamenali cizorodé látky a podle rybářů stále není jasné, jestli je konzumace ryb bezpečná. Bečvu zasáhla loni v září ekologická havárie, uhynulo na 40 tun ryb. Lipník nad Bečvou 10:27 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režim Chyť a pusť bude na řece Bečvě platit i příští rok. Rozhodli o tom z preventivních důvodů rybáři. | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Ve vzorcích vody se objevily látky, které jsou cizorodé. A nemůžeme tedy vyloučit, jestli jsou ve vzorcích ryb. Je to chrom, olovo, arsen,“ popisuje Radiožurnálu Rostislav Trybuček, jednatel severomoravského územního svazu rybářů.

„Důvod je prostý. Nechceme rybáře ohrozit na zdraví,“ říká k ponechání režimu Chyť a pusť na Bečvě. Látky se podle něj vyskytují ve vodě historicky. Patří totiž mezi prvky, které se nedají vychytat v čističce odpadních vod.

Jejich původ je ale nejasný. „Vytáhli jsme ze znečišťovatelů seznamy látek, které vypouštějí. A udělali jsme zadání pro Mendelovu univerzitu. Předpokládám, že základní orientační ukazatele bychom mohli mít v dubnu příštího roku,“ doplňuje Trybuček.

Jednatel Českého rybářského svazu z Lipníka nad Bečvou Jan Hloušek musí nyní objet oba břehy Bečvy od soutoku s Moravou až do Valašského Meziříčí, zhruba 40 kilometrový úsek. Je potřeba zkontrolovat, jestli cedule, které loni umístil a které na nebezpečí upozorňují, jsou stále na svém místě.

O spolupráci požádá rybářský svaz také lokální hospodáře. Prodloužení režimu chyť a pusť na Bečvě vnímá Hloušek jako preventivní opatření.

„Je to bezpečnost a jistota na základě dosavadních výsledků, které máme z rozborů i odlovů od Akademie věd. A současně se domnívám, že řeka to potřebuje, aby se zvetila do plna,“ říká Hloušek.

Jen letos rybáři v postiženém úseku Bečvy vysadili desetitisíce mladých štik, parem a ostroretek. Jejich nákup částečně hradili z veřejné sbírky na obnovu řeky, do které lidé věnovali 1 750 000 korun. V dalším zarybňování budou pokračovat v dubnu.