Chytrá karanténa se pod ministerstvem zadrhla, není v IT šampionem, říká hejtman Vysočiny Běhounek

Vysočina, které se doposud dařilo zvládat lokální ohniska koronavirové infekce, hlásí v posledních dnech strmý nárůst nových případů. „Náš kraj se z premianta dostal do průšvihové situace. Ohniska nákazy jsou sice v současné době stacionární, nebezpečí, že by se to odtamtud mohlo vynést ven, ale samozřejmě existuje," řekl v Interview Plus hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD). Jihlava 16:22 28. července 2020

Alarmující situace je v jihlavském Alzheimercentru s šesti desítkami nakažených. „Problém vznikl tak, že absolutně bezpříznakový pacient byl hospitalizován v nemocnici a teprve po dvou dnech bylo provedeno vyšetření na covid-19,“ vysvětluje lékař, poslanec a hejtman Vysočiny.

Alzheimercentrum se kvůli tomu ocitlo v personální krizi, s tou ale kraj podle Běhounka pomoci nemůže. Místo toho schválil materiální pomoc ve formě ochranných pomůcek.

Potřeba je podle Běhounka zlepšit informovanost a komunikaci s krajskými hygienickými stanicemi, a to v celé republice. „Přes všechnu kritiku se před hygieniky hluboce skláním, protože když máte jen po telefonu vytrasovat 150 kontaktů a dát to dohromady, tak to je obrovské penzum práce,“ podotýká.

Projekt chytré karantény původně vedla armáda, následně ale přešel pod ministerstvo zdravotnictví: „Co si budeme povídat, v IT oblasti nepatří mezi šampiony. Tím se celý ten komplex zadrhl,“ kritizuje hejtman.

Na chytrou karanténu má nově dohlížet zvláštní orgán, ve kterém bude vedle zástupců ministerstva zdravotnictví figurovat i armáda. Jedním z osmi členů bude také Běhounek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také v pondělí představil systém takzvaného semaforu pro Česko. Bude mít čtyři stupně a rozlišovat bude jednotlivé okresy. Nejnižší stupeň bude tam, kde nebude zaznamenán vůbec žádný případ nákazy.

Zelený bude v okresech, kde bude evidováno jen několik málo nakažených. Oranžová je pro místa, kde se objevuje počínající komunitní šíření a červená v regionech, kde už se komunitní šíření projeví na plno.

„Je to velmi dobrá pomůcka pro to, aby veřejnost byla jasně informovaná. Nyní to budeme připomínkovat, zda jsou jednotlivá opatření správně, nebo jestli mají být přesunuta do jiných barev,“ říká hejtman.

Běhounek vyzval obyvatele kraje, aby dobrovolně dodržovali preventivní opatření: „Nikomu neberu jeho osobní svobodu, ale prosím, aby byli ohleduplní k sobě i ke svému okolí. Největší nebezpečí je, že nevíme, kdo z nás v sobě ten virus má a šíří ho, než se objeví příznaky,“ zdůrazňuje.

