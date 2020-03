Stát se k informacím o pohybu lidí nedostane, říká jeden z tvůrců chytré karantény

Ani sledování, ani trestání. Pokud dá občan souhlas hygienické stanici, aby využila informace o poloze jeho mobilního telefonu, uvidí je pouze telefonista, který s ním zmapuje jeho kontakty z posledního týdne. Informace se následně smažou a žádný úřad je nedostane, uvedl pro server iROZHLAS.cz jednatel firmy Keboola Petr Šimeček, který se podílí na státním projektu chytré karantény, zahájeným ve spolupráci s armádou pilotně v pondělí. Česko 6:30 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oblast Litovle, Uničova a okolních obcí je uzavřena od tří hodin ráno kvůli zvýšenému výskytu nákazy koronavirem. S těmi, kdo mohou do oblasti vjet, sepisují policisté speciální evidenční lístky. | Foto: ČTK | Zdroj: Český rozhlas

Chytrá karanténa je projekt ministerstva zdravotnictví, díky kterému by hygienické stanice měly získat lepší přehled o šíření koronaviru a zefektivnit testování a izolaci nakažených. Na projektu se podílí IT firmy i jednotlivci sdružení v iniciativě covid19cz, společnost Keboola je jednou z nich.

V Jihomoravském kraji se pilotní projekt rozjel v pondělí. „Zahájili jsme to dnes v 8 hodin ráno. V následujících dnech by se mělo vše rozeběhnout naplno. Měli bychom být schopni sbírat rizikové osoby a adekvátně rychle je testovat,“ řekl v pondělí Radiožurnálu Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví.

„Hygienická stanice nahraje do ústředny telefonní čísla lidí, které eviduje jako nakažené nemocí COVID-19,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz Šimeček, z jakých informací bude na začátku vycházet projekt chytré karantény. Telefonistky a telefonisté v call centru, studenti medicíny nebo lektoři první pomoci následně začnou nakažené obvolávat.

Musíte souhlasit

„Vaše údaje budou využity pro zjištění míst, kde jste se zdržoval, což může pomoct dalším ohroženým osobám a přispět ke zpomalení šíření nemoci,“ vysvětlil dále Šimeček a upřesnil, že telefonista s tímto nakaženého seznámí a požádá ho o souhlas s poskytnutím informací o pohybu. Pokud nakažený nebude proti, naplánuje s ním telefonista další rozhovor přibližně za hodinu a půl.

Diagram o předávání dat od mobilních operátorů ze smlouvy mezi ministerstvem zdravotnictví a firmou Keboola:



Mezitím si systémy telefonního centra vyžádají od mobilních operátorů informace o pohybu telefonu v předcházejících dnech. Pauza v rozhovoru má ale i jiný než jen čistě technický důvod. „Lidi nad tím zapřemýšlí, vzpomenou si, co dělali, a vypíšou si třeba čísla na kolegy z práce,“ uvedl Šimeček.

Co když souhlas nedám, nebo si to rozmyslím? V takovém případě se vaše informace z databáze telefonního centra neprodleně vymažou. Hygienická stanice vás i pak může znovu oslovit, ze zákona máte povinnost jí sdělit, kde jste se pohyboval a kým jste byl v kontaktu. Využití lokalizačních a platebních dat ale povinné není.

Když telefonista zavolá podruhé, nemocný na něj bude lépe připravený. A operátor v telefonním centru bude mít díky souhlasu k dispozici mapu, kde se nakažený v předcházejících dnech pohyboval.

Společně pak s nakaženým vyplní takzvaný epidemiologický dotazník. Jde o informace, které by měl nakažený, s ohledem na zákon o ochraně veřejného zdraví, sám poskytnout. Pokud si to ale rozmyslí, může podle Šimečka svůj souhlas dodatečně odvolat, informace o pohybu se pak neprodleně zlikvidují.

Informace z dotazníku dostane poté k dispozici hygienická stanice, ale informace o pohybu z mobilního telefonu či o transakcích platební kartou jeho součástí nejsou. Podle Šimečka je to tedy „pomoc pro lidi, kteří telefonují s nakaženým“. A i v případě souhlasu se nejpozději po šesti hodinách ze systému call centra vymažou.

Jak přesně telefonista uvidí, kde jsem byl? Půjde o dva druhy informací, pohyb mobilního telefonu a bankovní transakce. U telefonu jde o záznam vysílačů, ke kterým se telefon v minulosti připojoval. Poloha je tak určená s přesností na stovky metrů (ve městech) nebo až jednotky kilometrů (mimo město). Jde o stejnou technologii, jakou používají bezpečnostní složky.



V případě platebních transakcí jde o informace, kde a kdy uživatel platil kartou, případně ze kterého bankomatu vybíral hotovost.

Zůstaňte doma

Samotný dotazník se předběžně vyhodnotí a podle výsledků začnou telefonistky a telefonisté obvolávat další osoby, kterým by mohlo hrozit nakažení. „Běžte do karantény v zájmu vašeho okolí,“ bude jedna z vět, které pak uslyší.

I to je důvod, proč v call centru mají pracovat lidé, kteří už mají zkušenost se zdravotnictvím. „Jde o zdraví a ten člověk se od nich dozví špatnou zprávu,“ dodává Šimeček s tím, že karanténu může operátor jen odporučit, nikoli nařídit. Spolupráce s ním je navíc pro volaného dobrovolná.

Proto budou telefonisté zjišťovat i kontakt na obvodního lékaře, ten následně karanténu nařídí oficiálně a případně vystaví neschopenku.



Postupně se tak bude rozšiřovat seznam osob, které následně zdravotníci ve spolupráci s armádou otestují, podle výsledků pak případně kontaktují další možné nakažené.

Stát data nedostane

„Kopeme jako IT komunita za to, aby se ta data nedostala státu,“ vysvětlil Šimeček. Informace o pohybu lidí se tedy budou pohybovat jen mezi mobilními operátory a systémy telefonního centra, nikam dál putovat nebudou. Takový postup podle něj posvětil i Úřad pro ochranu osobních údajů a Český telekomunikační úřad, se kterými se tři tuzemští mobilní operátoři radili.

„Informace se použijí jen pro vzpomínkovou mapu,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz i vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla, který zastřešuje informatickou část chytré karantény.

Tři týdny, každý krok. Hygienici dostali přístup k datům o pohybu nakažených Číst článek

Šimeček dodává, že na zpracování dat dohlíží auditoři ze společnosti PricewaterhouseCoopers, ti na závěr zpracují i výstupní zprávu. Ta pravděpodobně nebude veřejná, její závěry ale publikované budou.

Podle Šimečka je to přijatelná cesta, jak šíření nákazy zpomalit a přitom k datům o pohybu nepustit třeba rozvědku, jak to udělal Izrael. „Použije se to jenom na pár stovek lidí, kteří dají souhlas,“ uzavřel s tím, že všichni zúčastnění, tedy kromě Kebooly i společnosti Datela a CleverMaps, na projektu pracují zadarmo.

To potvrzuje i smlouva, kterou za ministerstvo zdravotnictví podepsala nová šéfka hygieny Jarmila Rážová. Výjimkou budou jedině telefonistky a telefonisté, kteří by měli dostat alespoň symbolickou odměnu.